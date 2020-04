PlayStation 4: Final Fantasy 7 Remake bricht Rekord

Tokio, Japan – Final Fantasy 7 Remake (PlayStation 4) hat einige Hürden genommen, bevor es am 10. April veröffentlicht wurde. Ursprünglich wäre es am 3. März erschienen, aber Square Enix hat es aufgrund von Entwicklungsproblemen zurückgedrängt.

Die Veröffentlichung des Spiels wurde erneut aus dem Gleichgewicht gebracht, als die Coronavirus-Pandemie außer Kontrolle geriet. Anstatt diesmal jedoch verzögert zu werden, wurde es in mehreren Teilen der Welt frühzeitig veröffentlicht, sodass einige es vor anderen in die Hände bekommen konnten. Vor allem Käufer der physischen Version des Spiels, digitale Käufer mussten bis zum 10. April warten. Wie nun bekannt wurde brachte das den Hype für das Spiel an der Verkaufstheke keinen Abbruch.

Aber weder Verzögerungen noch frühe Veröffentlichungen haben den offiziellen Start von Final Fantasy 7 Remake beeinträchtigt! Wie Square Enix aus Tokio (Japan) meldet wurden von physischen und digitalen Versionen des Spiels innerhalb der ersten drei Tage mehr als 3,5 Millionen Exemplare verkauft. Dieser Meilenstein macht das Remake des Original-PlayStation-Spiels zum am schnellsten verkauften PlayStation 4-Videospiel aller Zeiten. Bisher konnte Spider-Man von Insomniac diesen Rekord halten. Das exklusive Abenteuer der Spinne konnte in den ersten drei Tagen satte 3,3 Millionen Exemplare verkaufen.

Um ehrlich zu sein, hatten die beeindruckenden Verkäufe von Final Fantasy 7 Remake viele verschiedene Faktoren, die wohl dazu beigetragen haben, Spider-Man zu überholen. Nicht umsonst war das Spiel jahrelang in den Most Wanted-Liste dieser Welt auf Platz 1. Vor allem in Japan gab es kein anderes Spiel, dass so gefragt wurde.

Und während das Coronavirus anfangs einige Bedenken hinsichtlich der Veröffentlichung des Spiels hervorgerufen haben mag, spielte es wahrscheinlich auch eine bedeutende Rolle bei seinen Verkäufen. Durch erzwungene Quarantäne und die Praxis der sozialen Distanzierung sind die Menschen auf ihre eigenen 4 Wände beschränkt. Und wie könnte man die überschüssige Zeit besser verbringen als mit einem neuen Videospiel, insbesondere einem, das so beliebt ist wie Final Fantasy 7.

We're proud to announce we shipped and digitally sold over 3.5M copies of #FinalFantasy VII Remake in 3 days! 🥳

All of us would like to raise our Buster Swords to say THANK YOU to everyone who has supported us during launch, we hope you’re all enjoying the game! #FF7R pic.twitter.com/4m93Op7O9I

— FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) April 21, 2020