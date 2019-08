Marvels Spider-Man für die PlayStation 4 gilt als einer der besten Videospieltitel der letzten Jahre, da die Spieler mit diesem hochkarätigen Titel ein Web-Slinging-Abenteuer erleben konnten, das die Mehrheit der Videospiel-Community faszinierte. Jetzt wurde die mit Spannung erwartete Ausgabe des Spiels des Jahres (GOTY) für Marvels Spider-Man enthüllt. Dies ist ein hervorragender Deal für alle, die das actionreiche und emotionale Spiel noch nicht erlebt haben.

Die GOTY Edition enthält das Basisspiel von Marvels Spider-Man mit der gesamten DLC-Erweiterung The City Never Sleeps. Der Download-Content erweitert die Welt des Spiels um drei neue Kapitel. Mit dem Preis der DLC-Erweiterung „The City Never Sleeps“ für die Standalone-Version von rund 25 Euro ist der Wert von rund 40 Euro in der GOTY-Edition für Marvels Spider-Man ein viel zu gutes Geschäft für alle, die daran interessiert sind, den Lieblingstitel der Fans zu spielen das erste Mal. Immerhin kostet das Original-Spiel auf Amazon derzeit 49 Euro.

Die GOTY Edition ist nur digital für PS4 erhältlich.