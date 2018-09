Sony Interactive und das Team von Insomniac Games, die für Hits wie Ratchet & Clank und Spyro the Dragon zur Verantwortung gezogen werden dürfen, bringen nun einen ganz besonderen Helden in die heimischen Wohnzimmer. Ob Marvels Spiderman dem Hype um sein exklusives PS4 Abenteuer gerecht wird oder der Absturz in die „Lizenzspiel-Hölle“ folgt verrät euch unser Test – Video.