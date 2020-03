Release-Termin von Ghost of Thushima samt neuen Trailer enthüllt

Ghost of Sushima - (C) Sony

Ghost of Tsushima, der mit Spannung erwartete PlayStation 4-Exklusiv-Titel von Sucker Punch, wird vor dem Konsolenstart der nächsten Generation veröffentlicht. Sucker Punch hat einen neuen Trailer veröffentlicht, der sich auf die Einführung der Hauptgeschichte von Ghost of Tsushima konzentriert, aber auch das vorläufige Erscheinungsdatum des Spiels bestätigt. Ghost of Tsushima soll am 26. Juni für die PS4 veröffentlicht werden.

Der Release-Termin von Ghost of Tsushima war seit Ende 2019 Gegenstand einiger Spekulationen. In Sonys Zeitplan soll The Last of Us Part 2 vor Ghost of Tsushima veröffentlicht werden, doch dann wurde der Naughty Dog-Titel verzögert. Es wurde angenommen, dass Ghost of Tsushima in der späteren Hälfte des Jahres 2020 erscheinen wird, wenn nicht sogar verzögert, um ein PS5-Titel zu werden. Sucker Punch beweist jedoch, dass die Spekulation falsch war. Ein Start am 26. Juni bringt das Spiel nur einen Monat später als die Veröffentlichung von The Last of Us 2 am 29. Mai.

Der Story-Trailer informiert potenzielle Ghost of Tsushima-Spieler darüber, worum es im Spiel geht. Die Geschichte ist, dass eine mongolische Invasion in Japan stattgefunden hat und ein Samurai nicht nur besiegt wird, sondern die Werte hinterfragt, auf denen sie erhoben wurden. Man nimmt diese Fragen in einer Rache-Kampagne mit.

Endlich sieht man auch Gameplay-Sequenzen!

Ghost of Tsushima hat sich etwas Mühe gegeben, seine Geschichte durch frühere Trailer und Enthüllungen zu vermitteln. Die Trailer waren zweifellos wunderschön, konzentrierten sich jedoch stark auf kontextfreie Filmsequenzen oder Action-Szenen. Manchmal kann ein einfacherer Story-Trailer, der sich auf die Hauptgeschichte konzentriert, dazu beitragen, dass einem ein Spiel besser anspricht.

Der Trailer enthält auch mehrere Gameplay-Sequenzen. Das Gameplay zeigt den Protagonisten Ghost, der von den Dächern springt und sich wie ein Ninja hinter Feinde schleicht oder sich im Zweikampf einem Feind stellt und wie ein Samurai auf einem Pferd in die Schlacht reitet. Die Spieler werden beide Spielstile erleben.

Hoffentlich wird Ghost of Tsushima auch weiterhin für die PS5 veröffentlicht oder zumindest aktualisiert, um das Spiel für die nächste Konsolen-Generation zu verbessern. Jetzt muss Sony nur noch bekannt geben, wann das geplante PS5-Enthüllungsereignis oder die Präsentation stattfinden wird.

Ghost of Tsushima erscheint am 26. Juni exklusiv für die PlayStation 4.