Nachdem Death Stranding noch dieses Jahr erscheint haltet sich Sony seine weiteren Exklusivtitel, wie Ghost of Tsushima und The Last of Us Part II für 2020 bereit.

Wir werden im Jahr 2020 wirklich keine freie Zeit mehr haben, wie ein aktuelles Gerücht besagt, dass Ghost of Tsushima zusammen mit Cyberpunk 2077 und The Last of Us 2 im Jahr 2020 veröffentlicht werden soll.

Es sieht so aus, als würden (PS4-)Gamer im nächsten Jahr überall chirurgisch an ihren Konsolen befestigt. So grob das auch klingen mag, es ist keine ganz schlechte Sache. Wie auch immer, PlayStation Lifestyle hat das Gerücht über den Veröffentlichungstermin von Jason Schreier, dem News-Redakteur von Kotaku, entdeckt, der neue „Gerüchte“ von Ghost of Tsushimas bevorstehender Veröffentlichung erfahren hat, und sich auf Twitter gemeldet, um mitzuteilen, was er weiß:

This has gotten a lot of Reddit attention so some clarity: I've heard from three sources that Cyberpunk was aiming for 2019, but belief around the studio was that it was an unrealistic target. I expect first half 2020 or maybe even an E3 announcement of 2019, then a delay to 2020 https://t.co/8QsOatEFfJ — Jason Schreier (@jasonschreier) May 31, 2019

Wenn das Gerücht vom Veröffentlichungstermin 2020 wahr ist, scheint es, das Sucker Punch eine interne Verzögerung gehabt haben könnte, ähnlich wie The Last of Us Part 2. Vielleicht wäre Naughty Dog schon bis dahin fertig geworden, aber warum sollte man Death Stranding nicht den Ruhm am 8. November 2019 und danach (fürs Weihnachtsgeschäft) alleine lassen? Nichts anderes hat sich Kojimas Spiel verdient.

In jedem Fall wird 2020 wild!

Wenn so viele AAA-RPGs herauskommen, dann wissen wir gar nicht zuerst in welche Welt wir eintauchen möchten. Immerhin wird auch Cyberpunk 2077 von den The Witcher-Machern CD Projekt RED kommen. Ebenso wie Ghost of Tsushima erwartet uns auch hierbei eine fantastische neue Spielemarke.