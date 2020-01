Ratchet & Clank - (C) Insomniac Games

Ein neuerlicher – umfangreicher – Leak zum bevorstehenden Release der PlayStation 5 wurde auf Reddit veröffentlicht. So finden sich zahlreiche Informationen zum Preis der Konsole, Release-Termin sowie Launch-Titeln wie Ratchet & Clank. Alle relevanten Informationen haben wir für euch zusammengefasst.

Die neue Heim-Konsole von Sony, die PS5, soll am 30. Oktober 2020 starten. Zum Release kostet die Konsole 499 Euro. Allerdings wird das der mindeste Preis sein, es soll mehrere Varianten in Form von unterschiedlichen Speicher-Kapazitäten geben. Sony möchte offenbar eine 2-TB-SSD-Variante anbieten.

Im Leak auf Reddit (mittlerweile wieder entfernt) finden sich neben dem Release-Termin und Preis auch einige Nennungen der Start-Titel. So soll Guerrilla Games mit einem neuen Killzone am Start sein – eine Art Reboot des Franchises. Bluepoint Games wird ein Remake zu Demon’s Souls, dem Dark Souls-Vorgänger, bringen. Allerdings handelt es sich dabei um kein bloßes Remake. Das Sony-Studio aus San Diego arbeitet an einem Reboot von SOCOM und Polyphony Digital bringt Gran Turismo 7. Desweiteren soll, und das ist für mich die größte Überraschung, Insomniac Games ein neues Ratchet & Clank bringen. Der Start einer neuen Trilogie dieser Spielemarke.

Vorstellung der PlayStation 5 am 5. Februar

Der Leak besagt auch, dass die PS5 am 5. Februar 2020 vorgestellt werden soll – wie viele Gerüchte davor immer wieder den Februar 2020 nannten. Ebenfalls wird es VOR der E3 2020 weitere Informationen geben. Sony nimmt bekanntlich nicht an der E3 in L.A. teil, wie bereits letztes Jahr. Im Laufe des Jahres sollen weitere PS5-Games vorgestellt werden. Darunter ein Horizon Zero Dawn 2, ein neues Uncharted, The Order, ein weiterer Spider-Man-Titel, God of War (2?) sowie Motorstorm.

Es klingt etwas zu verlockend, aber laut diesem Leak soll die PS5 alle PlayStation-Formate abspielen können, nicht nur die letzte Generation, die PS4. Ob sich das wirklich alles bewahrheitet wird sich zeigen. Sony könnte wirklich nächsten Monat alles aufklären.

