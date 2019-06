Seit einiger Zeit kursieren Gerüchte über den Game of Thrones-Autor George R. R. Martin, der mit dem Dark Souls-Entwickler FromSoftware an einem neuen Titel zusammenarbeitet. Als Martin über die Beratung zu einem Spiel aus Japan sprach, eskalierten diese Gerüchte nur. Dank Daniel Ahmad, Senior Analyst bei Niko Partners (der das Leck erst aufgrund eines Sicherheitsproblems mit Bandai Namco entdeckt hat), haben wir jetzt einen Namen: Elden Ring.

Einige Artworks sind zusammen mit einer Beschreibung durchgesickert. Elden Ring wird von Bandai Namco Entertainment für Xbox One, PS4 und Windows PC veröffentlicht und ist ein Fantasy-Action-Rollenspiel-Abenteuer. Es wurde sowohl von Hidetaka Miyazaki, dem Präsidenten von FromSoftware, als auch von Martin erstellt.

Über das Spiel ist nicht viel anderes bekannt, obwohl Gerüchte darauf hindeuten, dass es auf der nordischen Mythologie basiert. Aufgrund der Einschränkungen der Engine des Entwicklers ist es auch keine vollständig offene Welt. Unabhängig davon, ob die Titel Dark Souls, Bloodborne und Sekiro: Shadows Die Twice uns etwas beigebracht haben, sollte dies FromSoftware überhaupt nicht behindern.

Weiteres werden wir sicherlich im Laufe der E3-Woche reinbekommen.

Looks like everything is leaking before E3. Elden Ring is probably next up.

The flaw was that anyone could access Bandai Namco's game pages for the 3 titles that leaked, without needing a password or anything.

That's how the 3 games leaked. They were posted on 4chan, discord and twitter before making their way to forums and news outlets.

Example page- pic.twitter.com/CDHwP8wHNx

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) June 8, 2019