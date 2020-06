Ratchet and Clank: Rift Apart (PS5) – Echt coole Screenshots veröffentlicht

Ratchet & Clank: Rift Apart - (C) Insomniac Games

Ratchet & Clank: Rift Apart bringt die langjährige Action-Platformer-Serie in Höchstform auf die PS5. Entwickler Insomniac Games gaben den Spielern einen ersten Einblick in das Debüt des Duos auf der neuen PlayStation bei Sonys Enthüllungsereignis am Donnerstag, und das Studio veröffentlichte am Wochenende weitere Visuals aus dem kommenden Spiel, die das beeindruckende Erscheinungsbild des neuen Titels demonstrieren.

Insomniac überschreitet gerne „technische Grenzen“

Ähnlich wie bei Naughty Dog ist Insomniac dafür bekannt, technische Grenzen in seiner Arbeit zu überschreiten. Die erweiterten Funktionen der PlayStation 5 werden sofort im Kunststil von Rift Apart deutlich, mit einem beispiellosen Detaillierungsgrad in den Charakterdesigns, Hintergründen und den ikonischen, ausgefallenen Waffen der Serie.

Nach der Werbung geht es weiter...

Rift Apart ist nicht das erste Mal, dass Insomniac den Lombax und seinen Roboterkumpel verwendet, um eine neue Konsolengeneration einzuführen. Bereits 2007 startete man auf der PlayStation 3 einen Titel zum Start der Konsole. Der jüngste Eintrag, ein Neustart des ursprünglichen Spiels von 2002, wurde 2016 veröffentlicht, aber ansonsten blieb die Serie während der PS4-Ära ziemlich ruhig, wobei sich Insomniac auf andere Projekte wie Spider-Man konzentrierte.

Ratchet & Clank: Ein Fan-Liebling für die PS5

Der Neustart von Ratchet & Clank wurde von Spielern und Kritikern für die getreue Aktualisierung des klassischen PS2-Spiels in eine modernere Ära des Spielens gelobt, und Rift Apart scheint diesem Trend ebenso gut zu folgen. Das glänzende Finish von Clank allein reicht aus, um jeden an die Raytracing-Funktionen der PS5 zu glauben, und Details wie einzelne Fellbüschel sind sowohl bei Ratchet als auch bei der mysteriösen weiblichen Lombax zu erkennen, die am Ende des Enthüllungs-Trailers auftauchte.

Mit einem netten Portal-Jumping-Gameplay-Hook, der die Spieler beim Spielen schnell durch völlig andere Welten führt, scheint es eine sichere Wette zu sein, dass sich die relativ lange Lücke zwischen den Titeln für Ratchet-Fans lohnt. Die Zukunft von Insomniac als Erstanbieter-Studio war der Öffentlichkeit noch unklar, als Sony es 2019 kaufte.

Ratchet & Clank: Rift Apart ist für die PlayStation 5 in Entwicklung. Einen genauen Release-Termin ist man uns bisher schuldig geblieben.

Quelle: DualShockers