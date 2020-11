Ratchet and Clank: Rift Apart – Release-Fenster in PS5-Werbung versteckt

Ratchet and Clank: Rift Apart ist bei der PS5-Präsentation im Sommer vor allem mit beeindruckender Grafik und schnellem Gameplay aufgefallen. Der vielversprechende PS5-Eintrag der Spielserie von Insomniac Games bekam jetzt ein Release-Fenster verpasst.

Das fragliche Werbevideo zur PlayStation 5 zeigt zahlreiche Spiele wie Demon’s Souls, Horizon Forbidden West und eben auch den neuesten Ratchet and Clank-Teil, mit vielen neuen Charakteren.

Ratchet and Clank: Rift Apart bekommt zusammen mit Gran Turismo 7 ein Release-Fenster spendiert, über die PS5-Werbung. Es scheint, als würden PlayStation-Spieler nächstes Jahr die Kontrolle über das beliebte Sony-Maskottchen erhalten. Neben Spider-Man: Miles Morales war Insomniac also sehr fleißig, weil der Release-Termin ist nicht mehr weit. Immerhin soll das Third-Person-Shooter-Spiel in der ersten Jahreshälfte 2021 erscheinen.

Interesting bit from the PS5 ad: Gran Turismo 7, Ratchet & Clank and Returnal are "anticipated" for the first half of 2021

Horizon Forbidden West is anticipated for the second half of 2021 pic.twitter.com/5TIUxTKn9R

— Nibel (@Nibellion) November 9, 2020