PS5-Startbildschirm und Animation, wenn die Sony PlayStation 5 startet

Das Enthüllungsereignis für PS5-Spiele war für PlayStation-Fans riesig, da Sony den Vorhang für eine Reihe aufregender Titel der nächsten Generation zurückgezogen hat. Während des Events gab es so viel zu sehen, dass einige Dinge ein wenig unter dem Radar flogen, wie Sony’s Enthüllung des PlayStation 5-Startbildschirms.

Während des PS5-Enthüllungsereignisses zeigte Sony zufällig den PS5-Startbildschirm. Es enthielt eine Meldung zu „Wichtige Gesundheits- und Sicherheitswarnungen im Menü“ und „forderte die Spieler auf, die PlayStation-Taste auf ihrem DualSense-Controller zu drücken“. Im Video können wir den Ton hören, der ertönt, wenn Spieler die PlayStation-Taste drücken. Dann wird der Bildschirm schwarz, sodass das PS5-Dashboard erscheint. Das Dashboard muss uns noch enthüllt werden.

Bei Mitbewerber Microsoft scheint die Sache klarer zu sein. Tom Warren sagte auf Twitter, dass das Xbox Series X-Dashboard mit dem der Xbox One identisch ist. Es gibt neue Funktionen, Geschwindigkeit und Leistung werden aber stark verbessert.

I can confirm the Xbox Series X dashboard will be the same as the Xbox One. Microsoft is adding some additional stuff in for the console features, but the UI and dash will be the same. Speed and perf will also be improved

— Tom Warren (@tomwarren) June 13, 2020