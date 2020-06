PS5 UPDATE: Spider-Man: Miles Morales ist ein vollständiges Spiel!

milesmorales

Beim PS5 Reveal Event am Donnerstag dieser Woche wurde das lang ersehnte Abenteuer in der Spider-Man Neuauflage im Playstation-Universum präsentiert. Gleich der erste Trailer in der Show war zu Spider-Man: Miles Morales! Der Jubel war hoch, doch ein wenig später sagte Simon Rutter, verantwortlich für das Playstation-Business in Europa, es handle sich bei Spider-Man: Miles Morales um eine „Erweiterung“. Der Schock machte schnell die Runde. Was soll das bedeuten? Wird das Spider-Man auf der PS5 als Remaster veröffentlicht? Ein Remaster als Launch-Titel? Ist Spider-Man: Miles Morales ein bloßer DLC, um den Remaster zu pushen? Kommt dieser dann auch für die PS4?

Entwickler gibt Entwarung

Entwickler Insomniac und Sony wurden mit Fragen überhäuft. Die Community war unsicher und teils enttäuscht. Doch jetzt kommt die Entwarnung: Spider-Man: Miles Morales ist ein vollwertiges Spiel und keine Erweiterung!

Insomniac griff zum Mikrofon um ihr Werk zu verteidigen und den Sony Vice President zu korrigieren. Seien wir froh!

Weitere Details wurden bisher noch nicht veröffentlicht. Jedoch steht zumindest fest, dass Spider-Man: Miles Morales als Launch-Titel mit der PS5 erscheinen wird! Wir können uns also auf einen heißen, schwingenden Winter einstellen! Ob Spider-Man: Miles Morales auch für die PS4 erscheinen wird, ist bis jetzt noch nicht bestätigt. Der bisher gezeigte Trailer wurde mit Game-Footage von der PS5 produziert. Die PS4 wird in der Abschluss-Kommunikation des Trailers nicht erwähnt. Jedoch ist davon auszugehen, dass Sony sich das Geschäft nicht entgehen lassen wird. Sollte es nicht zum Launch, dann wird es mit Sicherheit zu einem späteren Zeitpunkt für die PS4 veröffentlicht.