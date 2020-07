Ghost of Tsushima-Entwickler hätte fast ein Piratenspiel gemacht

Ghost of Tsushima ist nun auf der PlayStation 4 gestartet. Mit dem jetzt verfügbaren Spiel teilt Entwickler Sucker Punch einige Details über die Entwicklung von Ghost of Tsushima. In einem Beitrag im PlayStation-Blog erzählt Brian Fleming, Mitbegründer von Sucker Punch, eine lustige Geschichte über die Ursprünge des Spiels. Eines der Details, die Fleming enthüllte, war, dass Sucker Punch vor der Entscheidung, Ghost of Tsushima zu machen, überlegte, ein Piratenspiel herauszubringen.

Fleming sagt, als Sucker Punch anfing, an einem neuen Spiel zu arbeiten, hatte man nur entschieden, dass es eine „große, offene Welterfahrung“ mit Nahkampf sein würde. Die Einstellung und Geschichte für dieses Spiel waren noch ungewiss. Ein Piratenspiel war eine von vielen Optionen, die in Betracht gezogen wurden, bevor sich das Team für das feudale Japan entschied. Es gibt keinen spezifischen Grund dafür. Vielleicht hat Assassin’s Creed Black Flag dazu beigetragen.

Fleming erwähnte auch zwei andere Möglichkeiten, die letztendlich neben Piraten weitergegeben wurden. Der erste war Rob Roy, der schottische Gesetzlose und Freiheitskämpfer. Ein Roman aus dem Jahr 1818 verschönerte einige von Rob Roys früheren Errungenschaften und machte ihn zu einer Art schottischem Robin Hood. Die andere Option war laut Fleming eine Geschichte über die drei Musketiere. Der französische Abenteuerroman voller verwegener Schwertkämpfer und Helden, die für Gerechtigkeit kämpfen. Es hätte gut zu Sucker Punchs Nahkampfprioritäten gepasst. Der Protagonist d’Artagnan, einer der größten Helden der Abenteuerliteratur, wäre auch ein großartiger Videospiel-Charakter gewesen.

Trotz der aufregenden alternativen Optionen, mit denen Sucker Punch hätte etwas machen können, stach eine Geschichte, die sich um einen Samurai-Krieger drehte, aus dem Rudel heraus. Fleming sagte dann, dass das Team einen historischen Bericht über die mongolische Invasion in Tsushima von 1274 entdeckte, der die Entscheidung festigte, und Ghost of Tsushima wuchs daraus.

