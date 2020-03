Komponistin von Dark Souls & Bloodborne kehrt für Elden Ring zu From Software zurück

Elden Ring - (C) Bandai Namco

Die renommierte Komponistin und Musikerin für FromSoftware-Titel wie Dark Souls, Bloodborne und Sekiro: Shadows Die Twice hat bestätigt, dass sie den Soundtrack für das kommende Spiel Elden Ring einspielen wird. Monate vor der Bekanntgabe des Titels waren Gerüchte über die Beteiligung von George R. R. Martin an einem FromSoftware-Projekt weit verbreitet. Es wurde jedoch nichts bestätigt oder geleugnet, bis es auf der E3 2019 offiziell wurde.

Elden Ring ist das kommende Fantasy-Rollenspiel, das von den Entwicklern von FromSoftware, Hidetaka Miyazaki und George R. R. Martin, getragen und von Bandai Namco veröffentlicht wird. Der Titel hat noch kein Erscheinungsdatum erhalten, aber der E3-Ankündigungstrailer von Elden Ring gab den Zuschauern einen Einblick in eine blutige, komplexe und weite Welt voller Intrigen und übernatürlicher Elemente. Die Komponistin Yuka Kitamura hat die von der Kritik gefeierten Original-Soundtracks für Dark Souls II, Dark Souls III und Bloodborne produziert. Relativ ruhig seit der Veröffentlichung ihres letzten preisgekrönten Projekts, Sekiro: Shadows Die Twice, ist Kitamura dafür bekannt, die bewegenden und fesselnden Klänge zu kreieren, die Liebhaber von FromSoftware-Spielen kennengelernt haben.

Komponistin bestätigt ihre Mitarbeit via Twitter-Posting

Eine Twitter-Interaktion mit einem begeisterten Fan, der Kitamura bat, zu bestätigen, ob sie Elden Ring mitarbeiten würde oder nicht, erhielt eine Woche später die unerwartete positive Resonanz der Komponistin. Ihre Bestätigung wurde von ihren Anhängern und von Fans des Spiels (und des Entwicklers) gleichermaßen herzlich begrüßt und aufgeregt bejubelt. Damit wird Kitamura zum ersten Mal seit dem letzten Spiel des Unternehmens, Sekiro: Shadows Die Twice, wieder mit Miyazaki in einem epischen AAA-Projekt zusammenkommen. In Sekiro: Shadows Die Twice komponierte Yuka Kitamura nicht nur die Titel, sondern spielte auch Geige, Cello und verwendete ihre eigene Stimme für einige der Stücke im offiziellen Soundtrack.

Wenn der Soundtrack im Trailer etwas zu sehen ist, ist Kitamura das nächstbeste Teil des Elden Ring-Puzzles. Im Laufe der Jahre hat sie erfolgreich Soundtracks produziert, die von mittelalterlichen über königliche bis hin zu traditionellen japanischen Kompositionen reichen. Da Miyazaki diesen neuen FromSoftware-Titel als „Dark Souls Evolved“ beschreibt und bestätigt, dass Elden Ring eine größere und offenere Welt für die Spieler bieten wird, wird Kitamura viel Raum haben, um einen weiteren speziellen Soundtrack zu erstellen.

Game of Thrones trifft auf Dark Souls

George R. R. Martins (Game of Thrones-Autor) Beteiligung an diesem Titel ist bekannt für seine unglaubliche Fähigkeit, sich ganze Welten und Geschichten vorzustellen. Dies könnte auf ein gewaltiges Spiel mit einer komplizierten, detaillierten und gewalttätigen Handlung hindeuten. Miyazaki hat sich den Ruf erarbeitet, unversöhnliche Spiele für Spieler in den von ihm inszenierten Titeln zu entwickeln, und Elden Ring wird höchstwahrscheinlich nicht anders sein. Die Zusammenarbeit dieser beiden dunklen Schöpfer wird höchstwahrscheinlich eine denkwürdige Qual für die Spieler sein, und Kitamuras Punktzahl ist möglicherweise das einzige Element, das den Spielern seelenerregenden Komfort bietet, da sie höchstwahrscheinlich immer wieder sterben. Wenn jemand die Richtung von Hidetaka Miyazaki zum Leben erwecken kann, wird es Yuka Kitamura sein.

Elden Ring erscheint für PlayStation 4, Xbox One und Windows PC.