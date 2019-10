Game of Thrones – Prequel gestrichen!

Call of Duty: Modern Warfare wurde kürzlich gestartet und bietet Fans des Ego-Shooter-Franchise die Möglichkeit, eine brandneue Kampagne durchzuspielen, sich im traditionellen Mehrspielermodus zu messen und sich mit Freunden für Koop-Aktionen in Spec Ops zu verbünden. Call of Duty hat den Ruf, jedes Jahr eine Fülle von Inhalten für die Spieler bereitzustellen, aber die Kampagnen…