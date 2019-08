Sekiro: Shadows Die Twice von From Software zeigt nach dem Verkauf von über zwei Millionen Exemplaren in nur 10 Tagen weiterhin eine starke Leistung. Das Mutterunternehmen Kadokawa Corporation gab in seinem jüngsten Finanzbericht für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2009 bekannt, dass der Aktionstitel zum 30. Juni 2019 einen weltweiten Gesamtabsatz von 3,8 Millionen Einheiten aufwies. Dies berichtete der Senior-Analyst von Niko Partners, Daniel Ahmad, auf Twitter.

Die eigentliche Frage ist natürlich, wie viele Exemplare verkauft wurden. Wo sich der Titel derzeit im digitalen Verkauf befindet, ist ebenfalls unbekannt. Angesichts der Tatsache, dass Dark Souls 3 etwa 1,5 Monate nach seiner Markteinführung weltweit drei Millionen Einheiten ausgeliefert hat, ist es gut zu sehen, dass Sekiro so gut drauf ist.

Im Mai hatte Publisher Activision festgestellt, dass die Verkäufe für den Slasher „besser als erwartet“ waren. Auch die digitalen Verkäufe waren im März mit 1,4 Millionen Verkäufen gemäß SuperData sehr beeindruckend.

Sekiro: Shadows Die Twice ist derzeit für Xbox One, PS4 und PC verfügbar.