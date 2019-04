Share on Facebook

Wie Publisher Activision meldet konnte sich Sekiro: Shadows Die Twice in den ersten 10 Tagen auf alle Plattformen, also PC, Xbox One und PS4, über 2 Millionen Mal weltweit verkaufen.

Am Tag seiner Veröffentlichung war der Titel das am häufigsten angesehene Spiel auf Twitch. Insgeamt wurde Sekiro über 631 Mio. Minuten auf Twitch am Wochenende nach der Veröffentlichung angesehen, die erste Woche waren es 1,1 Milliarden Minuten.

„Sekiro: Shadows Die Twice ist ein äußerst besonderer und einzigartiger Gewinn für Activisions Portfolio von Spielen. Es war eine Ehre, mit FromSoftware zusammenzuarbeiten und sie dabei zu unterstützen, Spielern auf der ganzen Welt eine brandneue Reihe näherzubringen „, sagte Michelle Fonseca, Vice President of Product Management and Marketing bei Activision. „Die Fans haben Sekiro: Shadows Die Twice zu einem der unglaublichsten Verkaufsstarts im laufenden Jahr 2019 verholfen. Das Spiel schlägt sich wunderbar auf allen Plattformen, inklusive PC, und wir freuen uns über die kontinuierliche Unterstützung von Spielern und Kritikern. Die Freude der Fans, wann immer sie eine Herausforderung meistern, ist wirklich ansteckend.“

Sekiro: Shadows Die Twice versetzt Spieler in eine wunderschön düstere Welt voller brutaler Feinde, intensiver Schwertkämpfe und fesselnder vertikaler Erkundung. Fans von FromSoftware wird das anspruchsvolle Gameplay bekannt vorkommen, bei dem der Kampf an erster Stelle steht. Mehr Informationen hat der Publisher auch auf seiner eigenen Webseite parat.