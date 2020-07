PS4-Spieler können mit Webseite ihre Spielzeit verfolgen

PS4 Controller

Während die PS4 keine offizielle Webseite hat, auf der die Gameplay-Zeit von PlayStation 4-Benutzern verfolgt werden kann, gibt es einige inoffizielle Systeme, mit denen Spieler mehr Informationen über ihr eigene Spielzeit sammeln können. Wir stellen euch so eine Seite vor.

Es gibt viele PlayStation 4-Benutzer, und während die Community sehr umfangreich ist, hängt die Vielfalt der Spieleinstellungen davon ab, wer die Konsole steuert. Mit auf Geschichten basierenden apokalypsezentrierten Spielen wie The Last of Us 2 oder wettbewerbsfähigen Ego-Shootern wie Rainbow Six Siege gibt es viele Optionen, aus denen Spieler wählen können, wann sie spielen möchten.

PS4: So verfolgt du deine Spielzeit auf der Sony PlayStation 4

Mit einem Dienst können Spieler ihre Spielzeit über eine Webseite namens PS Timetracker verfolgen. Um über diese Website verfolgt zu werden, muss ein Spieler einen Bot mit dem Benutzernamen ps-timetracker2 zu seiner Freundesliste hinzufügen. Sobald der Bot mit einem Spieler befreundet ist, beginnt er, die Zeit des Spielers in verschiedenen Spielen zu verfolgen. Spieler erhalten eine tägliche Nachricht, solange der Bot mindestens 30 Minuten ihres Spiels verfolgt. Damit das Gameplay genau verfolgt werden kann, muss der PlayStation 4-Benutzer online sein. Der Bot verfolgt auch offene PS4-Spiele, selbst wenn sie im Hintergrund angehalten werden, während der Spieler etwas anderes tut.

Es gibt auch eine Unterseite auf PS-Timetracker.com, auf der Statistiken für die 100 besten PS4-Spiele basierend auf den Stunden pro Monat aufgezeichnet werden. Derzeit ist Call of Duty: Modern Warfare nach The Last of Us 2 an zweiter Stelle. Aktuell sind sie nur 24 Stunden voneinander entfernt. Da jedoch nur etwa 3500 aktive Spieler von diesem Bot verfolgt werden, ist es fraglich, wie genau diese Statistiken die breitere PlayStation-Community darstellen. Derzeit ist der Account auch gesperrt, weil der Account zu viele Freundschaft-Anfragen auf einmal erhalten hat.

Obwohl diese Ergebnisse möglicherweise nicht die genauesten sind, ist es dennoch interessant, diese Statistiken in kleinem Maßstab zu sehen. Die Webseite gab an, dass die Anzahl der Benutzer gestiegen ist, sodass die Ergebnisse möglicherweise in Zukunft die gesamte PlayStation 4-Community genauer wiedergeben werden.

