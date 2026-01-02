PlayStation-Spieler aufgepasst: So günstig bekommst du Ego-Shooter-Geschichte im Bundle

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Manche Spielereihen altern nicht, sie werden mit jedem Teil nur wütender und bringen dich der Hölle näher. Oder so. DOOM Anthology ist nämlich genau so ein Fall. Wer auf der PlayStation schon immer mit dem Gedanken gespielt hat, in die komplette Geschichte des legendären Ego-Shooters von id Software (u.a. die quasi Erfinder des Rocket Jumps) einzutauchen, bekommt jetzt die perfekte Gelegenheit. Aktuell ist die Sammlung für 27,99 Euro erhältlich. Ein Preis, der sonst nicht einmal für einen einzelnen modernen DOOM-Titel fällig wird.

Der Deal läuft noch bis zum 8. Januar 2026 um 00:59 MEZ und spart satte 65 Prozent gegenüber dem ursprünglichen Preis von 79,99 Euro. Besonders bemerkenswert: Laut Store-Historie ist das der mit Abstand beste Preis, den es für diese Sammlung bisher gab.

Die DOOM Anthology deckt praktisch die gesamte Geschichte der Reihe ab. Enthalten sind die Klassiker DOOM und DOOM II, das düstere DOOM 3, das oft unterschätzte DOOM 64 sowie die modernen Reboots DOOM (2016) und DOOM Eternal. Nur das ganz neue DOOM: The Dark Ages (2025) fehlt, aber das wäre für diesen Preis echt absurd. Gerade für neue Shooter-Fans ist das Paket ideal: Du erlebst, wie sich das Spielgefühl von simplen, aber gnadenlosen Anfängen bis hin zum kompromisslosen Highspeed-Shooter der Neuzeit entwickelt hat. Für Veteranen wiederum ist es eine nostalgische Reise, mit dem Komfort moderner Konsolen wie der PS5.

DOOM Eternal Deluxe: Das eigentliche Highlight

Besonders attraktiv wird das Angebot durch die Deluxe Edition von DOOM Eternal. Diese enthält den Year One Pass, inklusive der beiden umfangreichen Kampagnenerweiterungen The Ancient Gods Part One und Part Two. Damit bekommst du nicht nur die Hauptkampagne, sondern auch die komplette erzählerische Fortsetzung. Inhaltlich bedeutet das: mehr Story, härtere Gegner und neue spielerische Ideen, die selbst erfahrene Slayer fordern. Wer DOOM Eternal bislang nur in der Standardversion gespielt hat, bekommt hier ein echtes Upgrade.

Als DOOM Eternal 2020 erschien, wurde es von Kritikern gefeiert. Auf Metacritic erreichte der Shooter eine Durchschnittswertung von 88 Punkten auf Basis von über 61 Reviews. Gelobt wurden vor allem das kompromisslose Gameplay, die enorme Geschwindigkeit und das Gefühl, ständig am Limit zu spielen. Bis heute gilt DOOM Eternal als einer der besten modernen Ego-Shooter, nicht wegen realistischer Waffen oder großer Open Worlds, sondern weil jede Sekunde Druck macht und jede Bewegung zählt.

Für wen lohnt sich dieser PlayStation Store-Deal?

Kurz gesagt: für fast jeden Shooter-Fan. Egal, ob du die Klassiker nachholen willst, DOOM Eternal inklusive aller Erweiterungen suchst oder einfach eine Sammlung möchtest, die auf PS4 und PS5 problemlos läuft: 27,99 Euro für sechs DOOM-Spiele im PlayStation Store sind schwer zu schlagen.

Wer jemals wissen wollte, warum dieser Name seit Jahrzehnten für kompromisslose Action steht, sollte hier nicht lange überlegen. Das Angebot endet bald und günstiger wird es so schnell kaum wieder.

