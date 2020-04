Red Dead Redemption 2: Profi-Fotografen schießen Bilder im Spiel

Red Dead Redemption 2 - (C) Rockstar

Während die anhaltende Covid-19-Pandemie das Leben der Menschen auf der ganzen Welt weiter verändert und stört, finden einige Künstler Wege, ihre Kreativität in einem der besten Spiele der letzten Jahre zu kanalisieren: Red Dead Redemption 2. Reale Fotografen nutzen die In-Game-Kamera, um schöne Bilder zu machen.

Der Fotograf Craig ‘Sixstreetunder’ Whitehead hat beispielsweise eine Reihe seiner Fotos auf Instagram veröffentlicht.

“Um gesund zu bleiben, während ich drinnen festsitze, habe ich mich einigen angeschlossen, die Red Dead Redemption 2 und Saint Denis als Ersatzstadt für die nächsten Wochen verwenden”, sagt er in der Beschreibung für sein Porträt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Another day in Saint Denis #virtualstreetphotography Ein Beitrag geteilt von Craig Whitehead (@sixstreetunder) am Apr 1, 2020 um 9:14 PDT

“Es ist ziemlich schwierig, das Licht zu jagen, das sich im Spieltempo bewegt”, bemerkt der Fotograf. Er hat auch eine attraktive Silhouette eines in Saint Denis ansässigen Reitwagens durch die gepflasterten Gassen gepostet, mit einem brütenden Himmel darüber und einer amerikanischen Flagge, die dahinter flattert.

Kunstwerke: Made in RDR2

In ähnlicher Weise hat Nico ‘Nicofroe’ Froehlich einige atemberaubende Bilder der Van der Linde-Bande und des Kommens und Gehens von Saint Denis, circa 1899, im Spiel geteilt und sie als „virtuelle Straßenfotografie“ bezeichnet.

Selbst wie WHO, die Welt-Gesundheits-Organisation, ruft zum Videospielen daheim auf. Vielleicht habt ihr auch in Red Dead Redemption 2 ein paar schöne Fotos für uns. Schickt sie uns am besten per Mail an redaktion (Klammeraffe) dailygame.at. Wir würden uns freuen.