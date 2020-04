PS5: DualSense-Controller bietet “sehr coole Möglichkeiten, Audio mit haptischem Feedback zu integrieren”, so Naughty Dog

Sony hat gestern den neuen Controller der PS5, den DualSense, vorgestellt.

Das Unternehmen hinter der PlayStation-Marke enthüllte sein neues Weiß-Schwarz-Farbschema und seine neue Ergonomie und wiederholte seine Unterstützung für adaptive Trigger und haptisches Feedback. Es gibt zwar noch viel über den Controller, über das sie noch nicht gesprochen haben – wie zum Beispiel die neue Schaltfläche “Create”, die die Schaltfläche “Share” ersetzt -, aber einige in der Branche scheinen bereits davon beeindruckt zu sein.

Zum Beispiel hat Rober Krekel, der der Audio-Lead bei Naughty Dog ist, kürzlich auf Twitter über den Controller zu gesprochen, und gesagt, er sei “sehr begeistert” davon. Nachdem Krekel die Gelegenheit hatte, „vor langer Zeit“ einen Prototyp in die Hand zu bekommen, sagt er, dass die Möglichkeiten mit dem Controller „sehr aufregend“ sind und dass er „viele sehr coole Möglichkeiten bietet, Audio mit haptischem Feedback zu integrieren“. Man könnte sich vorstellen, dass die benutzerdefinierte 3D-Audio-Engine der PS5, Tempest, auch hier eine Rolle spielt.

In der Zwischenzeit verspricht Sony auch eine lange Akkulaufzeit für den DualSense, während bestätigt wurde, dass der Controller entgegen einigen jüngsten Berichten noch über eine Audio-Buchse verfügt. Das bestätigte Toshimasa Aoki von Sony, ebenfalls auf Twitter.

Very stoked about the new controller for PS5. Lots of very cool opportunities integrating audio with haptic feedback. Got to play around with a prototype a long time ago and possibilities are very exciting. https://t.co/VdPsCkeuEG

— Robert Krekel (@robkrekel) April 7, 2020