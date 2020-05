Xbox Series X: Diese Games erhalten kostenlose Upgrades

Xbox Series X mit Controller - (C) Microsoft

Redmond – Microsoft stellt die ersten Spiele vor, die das kommende Smart Delivery-Programm des Unternehmens für Generationen-übergreifende Games zwischen der Xbox Series X und Xbox One unterstützen. Nur EA stellt sich dagegen, was auch FIFA 21 treffen wird.

Smart Delivery ist das kostenlose Upgrade-Programm von Microsoft für die XSX, mit dem man eine Xbox One-Version eines Spiels kaufen und die Xbox Series X-Version kostenlos erhalten kann. Dies bedeutet auch, dass wenn man ein Xbox Series X-Spiel mit Smart Delivery kauft auch die Xbox One-Version erhält.

Xbox Series X: FIFA 21 und andere EA-Spiele bekommen keine Smart Delivery-Funktion

Es wurde entwickelt, um Situationen zu verhindern, in denen man in den kommenden Monaten das neueste und beste Spiel für die Xbox One kauft und es dann nochmals für die neue Konsolen-Generation kaufen soll. Nicht jedes Studio wird an Smart Delivery teilnehmen, aber es sieht allmählich so aus eine große Mehrheit wird. Microsoft hat 13 neue Titel für die XSX veröffentlicht, von denen neun Smart Delivery unterstützen werden. Diese neun schließen sich dem Versprechen von CD Projekt Red an, Smart Delivery für Cyberpunk 2077 zu unterstützen, und der Zusage von Microsoft, dass alle Xbox Games Studios-Erstanbieter-Titel, die beide Konsolen unterstützen, das kostenlose Upgrade enthalten.

Studios von Drittanbietern wie Ubisoft, Sega und Bandai Namco Entertainment unterstützen die Upgrades von Microsoft, aber es gibt eine große Ausnahme: EA. Während EA Madden NFL 21 für die Xbox Series X vorgestellt hat, verpflichtet sich das Unternehmen nicht, Smart Delivery zu unterstützen. Stattdessen bietet EA ein eigenes kostenloses Upgrade-Angebot an, jedoch nur, wenn Spieler Madden NFL 21 bis zum 31. Dezember auf Xbox One kauft und bis zum 31. März 2021 auf Xbox Series X upgradet. Das selbe Spiel wird man wohl auch bei FIFA 21 machen.

Xbox One-Spiele mit Xbox Series X-Unterstützung spielen? Kein Problem bei diesen Games!

Durch den Umzug von EA erhalten insgesamt bis zu 11 Spiele bisher kostenlose Upgrades. Jetzt warten wir darauf, was andere große Spielestudios mit Smart Delivery machen. Trotzdem ist es ermutigend zu sehen, dass die überwiegende Mehrheit der Spiele auf der heutigen Microsoft-Liste dies unterstützen wird. Das Unternehmen aus Redmond hat noch nicht detailliert angegeben, welche Xbox Game Studios-Titel die kostenlose Upgrade-Funktion enthalten werden. Hier sind jedoch die ersten 10 Spiele, die Smart Delivery von Drittentwicklern unterstützen: