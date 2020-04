Cyberpunk 2077: Rating Board vergibt klare “Über 18-Bewertung”

Cyberpunk 2077 - (C) CD Projekt RED

Das gezeigte Material von Cyberpunk 2077 war sehr aufregend, was auf die Umgebung, die beteiligten Schauspieler und vielleicht am wichtigsten auf den Entwickler des Titels zurückzuführen ist.

Der Entwickler von Cyberpunk 2077, CD Projekt Red, war für die von der Kritik gefeierten The Witcher-Spiele verantwortlich, und viele halten den dritten Eintrag dieser Serie für den besten einer Generation. Natürlich freuen sich die Fans darauf, vom Entwickler eine weitere riesige offene Welt in einer neuen und aufregenden Umgebung zu erhalten.

Cyberpunk 2077: Nur etwas für Erwachsene!

Die Witcher-Serie befasste sich mit Themen für Erwachsene, und es scheint, dass der kommenden Titel von CD Projekt Red in einer dystopischen Zukunft einen ähnlichen Ton annehmen wird. Trotz der Trailer, die auf seine grafische und erwachsene Natur hinweisen, war wenig darüber bestätigt worden, was genau wie funktionieren würde. Das Rating Board in Brasilien hat nun seine Klassifizierung des Spiels festgelegt und listet die expliziten Inhalte auf, die die Spieler erwarten werden.

Cyberpunk 2077 wurde von der brasilianischen Klassifikationstafel mit “18+” bewertet und es scheint, dass das Spiel noch dunkler sein wird als die The Witcher-Serie.

“Alarmstufe Rot”, kein Titel für Kinder:

Waffe ohne Gewalt

Mäßiger oder angedeuteter Gebrauch illegaler Drogen

Waffe mit Gewalt

Strafrecht ohne Gewalt

Beschreibung des Konsums illegaler Drogen

Abfällige Sprache

Verbale Aggression

Gewaltakte

Sexuelle Freude

Konsum illegaler Drogen

Beschreibung der Gewalt

Gefährdung

Exposition gegenüber der Leiche des Todes

Körperverletzung

Schimpfworte

Sexuelle Sprache

Blut

Beschreibung des Konsums oder Handels illegaler Drogen

Sexualisierung

Sexuelle Ausbeutung

Vorsätzlicher Tod

Nacktheit

Prostitution

Sexuelle Beziehung

Konsum illegaler Drogen

Verstümmelung

Intensive sexuelle Beziehung

Selbstmord

Grausamkeit

Wie setzt das CD Projekt Red alles um?

Es wird interessant sein zu sehen, ob das Spiel all diese grafischen Elemente in eine spannende Geschichte und Erfahrung verwandeln kann. Cyberpunk 2077 verspricht bereits viele zusätzliche Inhalte, und viele hoffen, in einer großen offenen Welt viel zu tun zu haben. Die ersten Anzeichen des Spiels deuten darauf hin, dass es in einer Welt, in der eine grafische und dunkle Umgebung düster ist, viel zu tun gibt. Auch wenn sie “kleiner” ist, als je von The Witcher 3.

Während viele vermutet hätten, dass Cyberpunk 2077 eine ausgereifte Bewertung haben würde, könnten einige überrascht sein, eine so große Liste grafischer Inhalte zu sehen. Die frühen Voransichten des Spiels deuten auf eine immersive Welt hin, und diese neuesten Nachrichten über den Inhalt scheinen durchweg auf dunkle Themen hinzuweisen. Viele Spieler werden diese Einstellung gerne annehmen und sehen, wie sie zu einer ansprechenden Erfahrung führt. Ein wenig liest sich die Liste wie ein GTA 5 in der Zukunft.

Cyberpunk 2077 wird am 17. September 2020 für PC, PS4, Stadia und Xbox One gestartet.