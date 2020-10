Cyberpunk 2077: So viele Hollywood-Stars sind mit an Bord

Keanu Reeves in Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 ist eines der am meisten erwarteten Spiele des Jahres 2020 und hat vor allem auch im Bereich Voice Act hat CD Projekt Red einige Stars mit ins Bot geholt. Da immer mehr Fernseh- und Filmschauspieler hochkarätige Arbeit in Videospielen finden, wie zum Beispiel schon Willem Dafoe in Beyond Two Souls oder Norman Reedus in Death Stranding, ist es keine Überraschung das es auch einige bekannte Gesichter (und Stimmen) in Cyberpunk 2077 geben wird.

Hollywood Stars in Cyberpunk 2077: Johnny Silverhand: Keanu Reeves

Der mit Abstand größte Name im Spiel ist Keanu Reeves. Reeves spielt Johnny Silverhand, ein hochkarätigen Rockerboy und Sänger der Anti-Corporate-Band Samurai. Johnny ist eine Figur, die erstmals in dem 1988 veröffentlichten RPG Cyberpunk 2013 mit Stift und Papier zu finden war. Während angenommen wird, dass er 2020 im Cyberpunk-Universum gestorben ist, scheint Johnny 2077 als „digitaler Geist“ wieder aufgetaucht zu sein.

Keanu Reeves hat nicht nur den zweithäufigsten Dialog in Cyberpunk neben dem Spielercharakter, sondern die Entwickler von CD Projekt Red sagen, dass er auch einige seiner Dialoge mitgeschrieben hat. Was Reeves Rockerboy für den Spieler auf Lager hat, bleibt abzuwarten.

Lizzy Wizzy: Grimes

Die experimentelle Sängerin Grimes gibt ihr Spieldebüt als Lizzy Wizzy, Frontfrau von Lizzy Wizzy und den Metadwarves. Wie Reedus Charakter ist auch Lizzy nicht per se lebendig. Grimes beschrieb die Stunde des Spiels, die sie gesehen hatte, und sagte, dass Lizzy Wizzy bei einer ihrer Aufführungen auf der Bühne Selbstmord begeht, bevor ein medizinisches Team sie für den Rest des Konzerts wiederbelebt, indem sie ihren gesamten Körper durch Kybernetik ersetzen.

Die surreale Natur des Charakters wird keine Fans überraschen, die mit Grimes Arbeit vertraut sind und obwohl die Größe ihrer Rolle noch nicht bekannt ist, wird sie wahrscheinlich einen bleibenden Einfluss auf die Spieler haben.

Dexter “Dex” DeShawn: Michael Leon-Wooley

Dex Deshawn hat eine große Rolle im Gameplay. Er arbeitet als Fixer, der illegale Verträge in Night City verwaltet. Die Figur wird von Michael Leon-Wooley verkörpert, der vielleicht am besten für eine ganz andere Art von Rolle bekannt ist, nämlich als Louis aus Disneys Küss den Frosch.

Allerdings hat Leon-Wooley bereit schon öfters Spielecharakteren seine Stimme verlieren, wie in GTA 5 oder World of Warcraft. Der Schauspieler sagte, dass Dex mit seinem Wissen und seiner Killer-Intuition sicherlich von nutzen sein wird für die Spieler.

V: Cherami Leigh und Gavin Drea

V ist der Protagonist in Cyberpunk 2077, für ihn oder sie gibt es zwei männliche Sprecher als auch zwei weibliche Sprecher. In der polnischsprachigen Version wird er oder sie Stimmen von Lidia Sadowa und Kamil Kula bekommen. In der englischsprachrigen Version ist Cherami Leigh mit dabei, die ebenfalls schon Erfahrungen als Synchronspecherin in Videospielen hat. So sprach sie zum Beispiel Makoto aus Persona 5. Die männliche Stimme für V wird von Gavin Drea geliefert, der ebenfalls im surrealen Science-Fiction Bereich nicht unbekannt sein dürfte.

Zusätzliche Stimmen

Die Welt von Cyberpunk ist voller vertrauter Stimmen aus Spielen, Fernsehen, Filmen und Theater. Samuel Barnett spricht zum Beispiel die Auto-KI, die bereits im E3 Cyberpunk-Trailer zu hören war.

Jason Hightower von Red Dead 2 und Fallout 76 spielt Jackie Welles, der Bereits in einem Trailer sein Ende fand. Obwohl es viele digitale Geister und kybernetische Körper gibt, bleibt das Ausmaß seiner Rolle im Spiel abzuwarten. Mark Holden, bekannt für Kingsman 2 und Final Destination, spricht Doctor Paradox, einen unterirdischen Verschwörungsverleger, der darauf abzielt, „die Massen aufzurütteln“.

Dies sind nur einige der Sprachtalente, die Spieler aus den Teasern und anderen Videos zu Cyberpunk 2077 ziehen konnten. Allerdings zeigt die lange Geheimhaltung von Keanu Reeves vor seiner großen E3-Enthüllung, das wird durchaus noch einige weitere bekannte Stimmen in den Straßen von Night City hören werden.

Cyberpunk 2077 wird am 19. November für PC, PS4, Stadia und Xbox One veröffentlicht. Weitere Versionen für PS5 und Xbox Series X werden folgen. Das Game erreichte vor kurzem den Gold-Status, was bedeutet dass es fertig entwickelt ist und pünktlich auf den Markt kommen wird. Nach dem Release des Spiels sollen einige DLCs folgen. Die Anzahl soll jene von The Witcher 3 übersteigen. Dafür wird die Hauptgeschichte des Spiels kürzer ausfallen als jene von Geralt.