Cyberpunk 2077: Leaker geben Hinweise auf nächste Release-Verschiebung

Cyberpunk 2077 - (C) CD Projekt Red

Vor erst wenigen Wochen gab Entwickler CD Projekt Red bekannt, dass Cyberpunk 2077 von November auf Dezember 2020 verschoben wurde. Nun gibt es Leaker die böse Gerüchte verbreiten, dass das Action-Rollenspiel abermals verschoben wird. Ist der neue Release-Termin für Cyberpunk 2077 erst im Jahr 2021?

Das Gerücht stammt von einem Leaker, der in der Vergangenheit ziemlich richtig lag. So wusste Tiffany Treadmore Bescheid, dass die E3 abgesagt wird und das es Half-Life: Alyx gab, bevor Valve es angekündigt hatte. Der neue Tweet brachte viel Aufmerksamkeit, immerhin handelt es sich um den Release-Termin des wohl größten Videospiels 2020 (oder überhaupt).

Cyberpunk 2077: Release-Verschiebung auf 2021?

Aktuell hat sich CD Projekt Red noch nicht zu den Spekulationen geäußert, dass der Mega-Titel erneut verzögert wird, daher sollten Spieler erst einmal Ruhe bewahren. Offiziell erscheint das Spiel noch am 10. Dezember 2020 für PC, Xbox One und PS4. Die PS5- und Xbox Series X-Version soll bald folgen.

Uhhhhhhhhhhhh… So, what if #Cyberpunk2077 gets delayed….. Again.

Like what if it doesn't launch this year. Like uh until 2021. … Just asking….. #cyberpunk — Tiffany Treadmore Inc. (@HotGirlVideos69) November 9, 2020

Vor einigen Monaten sank der Aktienkurs des polnischen Entwicklers um 25 Prozent. Obwohl keine direkter Zusammenhang bestätigt wurde, glauben Analysten, dass die Unsicherheit über den Release von Cyberpunk 2077 der Grund dafür ist. Allerdings wird auch angenommen, dass der Börsenkurs nach der Veröffentlichung des Spiels rasant steigen wird. CD Projekt Red geht von hohen Wertungen für das Action-Rollenspiel aus, also von Wertungen über 9/10.

In der Zwischenzeit steht der Entwickler bei viele Spielern in der Kritik, aufgrund der vielen Release-Verschiebungen. Das ging sogar schon soweit das Morddrohungen ausgesprochen wurden – was definitiv zu weit geht. Entwickler sind auch nur Menschen und Cyberpunk 2077 ist extrem ambitioniert und ein riesengroßes Spiel.

Cyberpunk 2077 erscheint voraussichtlich am 10. Dezember für PC, PS4, Stadia und Xbox One. PS5- und Xbox Series X-Versionen sind in Entwicklung.