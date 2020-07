Cyberpunk 2077: Es gibt viele Wege das Action-Rollenspiel durchzuspielen

Cyberpunk 2077 - (C) CD Projekt Red

Einer der Hauptakteure bei der Entwicklung von Cyberpunk 2077 gab einen interessanten Einblick in die Geschichte und den Fortschritt des Spiels. Abhängig von den abgeschlossenen Nebenquests können die Spieler das Action-Rollenspiel möglicherweise beenden, ohne die Hauptgeschichte zu lösen.

Vor einigen Tagen brachte die polnische Website Spider’s Web Pawel Sasko, den führenden Quest-Designer für Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red, dazu, über die Quests des Spiels zu sprechen und darüber, wie sie in Bezug auf die Hauptgeschichte funktionieren werden. Wie VG24/7 berichtete und übersetzte, ist eine der größten Enthüllungen aus dem Interview, wie das Spiel eine kürzere Geschichte als The Witcher 3 kompensiert. Während The Witcher 3 eine Story-Struktur hatte, die den Hauptfaden der Geschichte und die Nebenzweige enthielt, verfolgt Cyberpunk 2077 einen ganz anderen Ansatz.

Cyberpunk 2077: Es gibt viele Wege zum Ende zu gelangen

Sasko erklärt uns die Sache so: „In der Struktur des Cyberpunk haben wir also diesen „Wheat Spike“ (Weizenspitze-Prinzip), der als Zentrum dient, die Hauptstory mit verschiedenen Nebenhandlungen, die auf verschiedene Arten ausgelöst werden können. Diese Nebenhandlungen ermöglichen es uns, etwas zu tun, was wir noch nie zuvor getan haben. Man ändert die Haupthandlung des Spiels und macht dies so, dass man möglicherweise nicht einmal die Haupthandlung beendet, aber dennoch das Spiel beendet und einen völlig anderen Epilog erhaltet als der Spieler mit einem anderen Lebenspfad, der andere Entscheidungen getroffen hat. Treff verschiedene Charaktere und knüpfte Beziehungen zu ihnen.“

Damit erklärt uns der Quest-Designer ganz klar, dass all unsere Entscheidungen für V die Geschichte verändern werden. Alleine schon ob wird als Corpo, Street Kid oder Nomad starten, treffen wir Ex-Valentinos-Mitglied Jackie unter verschiedenen Umständen und haben eine andere Beziehung zu ihm. Dies bedeutet, dass eine der ersten Entscheidungen, die Spieler im Spiel treffen, einen tiefgreifenden Einfluss auf die Welt und den Verlauf der Geschichte haben. Das sagt uns auch, dass wir mit Cyberpunk 2077 länger Freude haben, als zunächst angenommen. Immerhin gibt es so viele Verzweigungen, dass wir das Action-Rollenspiel von CD Projekt Red immer wieder anders erleben werden. Es wäre sogar möglich das Spiel abzuschließen, ohne einen einzigen Toten.

Das massive Gameplay ist auch „Schuld daran“, dass wir keine Demo-Version vorab als Spieler bekommen. Natürlich ist die Sache mit den Daten-Leaks auch ein Grund. Alleine schon die unglaublich große Anzahl an Nicht-spielbaren-Charakteren mit Tagesverlauf lässt uns irre viel Spielzeit vermuten. Das wir es nicht so spielen sollten als wäre es ein neues Grand Theft Auto hat uns der Entwickler CD Projekt Red bereits gesagt. Obwohl die klare „Über 18-Alters-Bewertung“ und die vielen Möglichkeiten darauf Rückschließen lassen könnten.

Das Spiel mit den vielen Freiheiten, Cyberpunk 2077, erscheint am 19. November für PC, PS4 und Xbox One. Weitere Versionen für PS5, Stadia und Xbox Series X werden folgen.