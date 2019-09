Die Neben-Quests in Cyberpunk 2077 können die ganze Geschichte ändern

Cyberpunk 2077 - (C) CD Projekt RED

Von den Leuten, die The Witcher 3 gemacht haben, ist es nicht verwunderlich, dass Cyberpunk 2077 als ein Spiel in Rechnung gestellt wird, das viel Wert auf hochwertige Nebenaufgaben und optionalen Inhalt legt. So sehr, dass CD Projekt RED ein ganzes engagiertes Team hat, um optionale Inhalte im Spiel zu erstellen. Aber wie weit gehen diese Quests in Bezug auf die Reaktionsfähigkeit und wie stark interagieren sie mit der Hauptgeschichte?

In einem Interview in den offiziellen Foren von CD Prokekt RED sagte der leitende Questdesigner Philip Weber, dass die Nebenquests von Cyberpunk 2077 ähnlich wie bei den Nebenquests in The Witcher 3 in hohem Maße mit der Hauptstory interagieren werden.

“Nebenquests können natürlich auch völlig separate Geschichten sein, aber sie können auch die Geschichte einer Hauptquest fortsetzen oder sogar eine neue Geschichte in der Hauptgeschichte errichten”, sagte er, bevor er ein Beispiel dafür anführte der beliebtesten Nebenquests von The Witcher 3. “Zum Beispiel haben viele Leute nicht einmal gemerkt, dass sie am Ende der Handlung des Bloody Baron in Wild Hunt bereits eine Nebenquest gespielt haben, die diesen Story-Thread aus unseren Hauptquests fortsetzt”, so Weber. “Die Hauptquest war vorbei, als Geralt Informationen über Ciri fand, aber die Geschichte des Barons wurde als Nebenquest fortgesetzt.”

Nebenquests haben großen Einfluss auf die Hauptgeschichte

In Cyberpunk 2077 können Nebenquests laut Weber einen großen Einfluss auf die Hauptgeschichte und deren Verlauf haben, so dass das Auschecken aller wichtigen Nebenquests im Spiel dringend empfohlen wird.

„Wir möchten das Spiel natürlich so gestalten, dass alles, was Sie tun, möglicherweise Einfluss auf die Hauptgeschichte des Spiels hat“, so Weber weiter. „Charaktere, die du nur bei einer Nebenquest triffst, tauchen dann plötzlich in der Hauptgeschichte auf. Auf diese Weise weiß der Spieler nie, was ihn erwartet. Manchmal kann eine kleine Quest zu etwas viel Größerem werden und dann die ganze Hauptgeschichte des Spiels verändern. Es ist also absolut lohnenswert, jede Aufgabe im Spiel zu spielen und zu sehen, wie sie miteinander interagieren.”

Cyberpunk 2077 erscheint am 16. April 2020 für PS4, Xbox One, PC und Stadia. Vor kurzem hat der Entwickler bestätigt, dass ein Mehrspielermodus für das Spiel nach dem Start ebenfalls in der Entwicklung ist.