CD Projekt Reds zukünftiger futuristisches Cyberpunk 2077 kommt auch für Google Stadia.

Die Neuigkeit wurde während der heutigen Präsentation von Stadia Connect auf der Gamescom 2019 bekannt gegeben. Stadia ist Googles reine Streaming-Plattform, die im November in den USA und Teilen Europas veröffentlicht wird.

Cyberpunk 2077 startet am 16. April für PC, PS4 und Xbox One. Die Stadia-Version des Spiels wird derzeit als „in Kürze verfügbar“ aufgeführt, was darauf hindeutet, dass es einige Zeit nach dem Start auf den anderen Systemen eine Veröffentlichung geben wird.