Ein Bericht über Bankier, der Zitate von CD-Projekt-Präsident Adam Kiciński enthielt, zeigte, dass das Team an insgesamt drei Cyberpunk-Titeln arbeitete. Wir haben darüber berichtet. Das erste ist Cyberpunk 2077, das nächstes Jahr herauskommt, während das zweite ein Multiplayer-Titel ist. Der dritte wird ebenfalls die gleiche Einstellung verwenden und sollte anscheinend der nächste große Titel aus dem Studio sein.

Dies hat sich seitdem als eine Fehlübersetzung herausgestellt. Ein Vertreter von CD Projekt teilte PC Gamer per E-Mail mit, dass fünf Teams an verschiedenen Projekten arbeiten. Drei dieser Teams sind jedoch auf Cyberpunk 2077 (anstatt sich auf einen Mehrspielertitel und das andere auf das nächste große Spiel zu konzentrieren).

„Derzeit arbeiten insgesamt fünf Teams an einer Reihe von Projekten, von denen sich drei auf die Entwicklung von Cyberpunk 2077 konzentrieren. Dazu gehören CD Projekt Red Warsaw und Kraków, die das Hauptspiel abwickeln, sowie das Wrocław-Studio. Wobei sich rund 40 Spezialisten sich mit technologischer Forschung und Entwicklung beschäftigen .

„Ein separates, engagiertes Team im Warschauer Studio kümmert sich um die Entwicklung von Gwent. Das letzte Team ist Spokko, der derzeit an einem noch nicht angekündigten mobilen Projekt arbeitet.“

Ehrlich gesagt ist es keine große Sache, da Cyberpunk 2077 bereits als ein gewaltiges Spiel gehypt wird. Und wenn dies für einige Spieler nicht ausreicht, wird CD Projekt RED auch Erweiterungen nach dem Start in Erwägung ziehen, um die Welt weiter zu erkunden. Wir haben noch einiges vor uns, bevor Cyberpunk 2077 am 16. April 2020 für Xbox One, PS4 und PC veröffentlicht wird.

Doch was ist mit The Witcher 4? Anscheinend liegt der Fokus derzeit auf die Fertigstellung des aktuellen Projektes, welches in seiner Entstehung einige Schwierigkeiten hatte.