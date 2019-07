Cyberpunk 2077 von CD Projekt RED wird ein großes Spiel, wahrscheinlich das größte, das der Entwickler jemals gemacht hat. Das heißt, es wird nicht das letzte Spiel in diesem Universum sein. In einem neuen Bericht von Bankier bestätigte CD-Projekt-CEO Adam Kiciński, dass sich insgesamt drei Projekte in Bezug auf das Cyberpunk 2077-Universum in der Entwicklung befinden. Dies beinhaltet selbst Cyberpunk 2077, das nächstes Jahr veröffentlicht wird.

Der zweite Titel ist ein Multiplayer-Spiel, das von einem 40-köpfigen Team in Wrocław entwickelt wird. Der dritte Titel wird jedoch das nächste große Spiel von CD Projekt RED sein und laut Vizepräsident Piotr Nielubowicz auch in der gleichen Welt spielen. Es wird als „wirklich großes und innovatives Projekt“ für das Studio behandelt.

Das vielleicht interessanteste ist, dass von den fünf Entwicklerteams, die CD Projekt RED derzeit hat, drei an Cyberpunk Projekten arbeiten. Ein Team arbeitet an GWENT (The Witcher Card Game) und ein anderes arbeitet an einem noch nicht angekündigten Titel, wahrscheinlich The Witcher 4. Mit CD Projekt RED, das große Erweiterungen für Cyberpunk 2077 nach dem Start im Auge hat wird es interessant sein, die Produktion des Studios in den nächsten Jahren zu sehen.

In der Zwischenzeit wird Cyberpunk 2077 am 16. April 2020 für Xbox One, PS4 und PC veröffentlicht.