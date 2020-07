Fan erstellt Game Boy im Cyberpunk 2077-Design

Wir wissen bereits, dass die Special Edition der Xbox One X Cyberpunk 2077 Edition schnell ausverkauft war. Aber was wäre, wenn das Designteam klassische Hardware ausprobieren würde? Dank einer von einem Fan erstellten Version eines OG Nintendo Game Boy haben wir jetzt eine gute Vorstellung davon, wie das aussehen würde.

Cyberpunk 2077 ist ohne Zweifel die am meisten erwartete Veröffentlichung von 2020 und wenn Spieler gespannt auf den Release warten, werden ihre Fanprojekte sehr kreativ. In diesem Sinne hat der polnische Spieler Tomek Dittrich ein fachmännisch erstelltes Modell eines Nintendo Game Boy erschaffen, der sich im Look von Cyberpunk 2077 präsentiert.

Wie im folgenden Tweet zu sehen ist, ist es erwähnenswert, dass dies ein digitales Projekt ist, das in Blender erstellt wurde – leider keine echte Sache. Die Konsole mit dem frechen Titel Nightcity Cyber Boy trägt die charakteristische gelbe und blaue Ästhetik, eine geschmackvoll abgenutzte Lackierung und eine „No Future-Nachricht auf der Rückseite“. Darüber hinaus erhalten wir einen Einblick, wie ein Cyberpunk 2077 Game Boy-Port aussehen könnte – zumindest die Kult-Szene mit Keanu Reeves. Für ein Fanprojekt ist es jedoch ein Modell der nächsten Ebene.

As a great fan of both #GameBoy 🕹 and #Cyberpunk2077 🤖 I couldn’t resist to mix those two in my latest @blender_org project: Nightcity Cyber Boy – a retro gaming console of the future 😎@BlenderNation @BlenderArtists @CDPROJEKTRED #Cyberpunk #Retro #RetroGaming pic.twitter.com/giy1G1nQ77

— Tomek Dittrich (@Tenebrael) July 25, 2020