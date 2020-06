Cyberpunk 2077: Unglaubliche Anzahl von NPCs mit täglichen Aufgaben

Cyberpunk 2077 - (C) CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 wird mehr als 1.000 nicht spielbare Charaktere (NPCs) enthalten, die alle ihr eigenes tägliches Leben haben, wie Entwickler CD Projekt RED enthüllt. Fans können mehr von diesen NPCs beim Night City Wire-Event sehen, das sich nun auf das Ende des Monats verzögert hat.

Die GameStar sprach in einer neuen Reihe von Podcasts mit dem Senior-Designer Miles Tost von Cyberpunk 2077 und dem Senior-Quest-Designer Philipp Weber. Demnach bestätigte der Entwickler, dass mehr als 1.000 NPCs im Spiel „eine handgemachte Routine“ haben werden. Im Vergleich dazu gibt es in The Witcher 3: Wild Hunt Bereiche, in denen NPCs einfach keine Routine hatten. Theoretisch sollte dies den Spielern ermöglichen, einem NPC zu folgen, wenn sie von der Arbeit in einen Nachtclub gehen, um am Ende des Tages eine Bar aufsuchen, und nach Hause in ihre Wohnung zurückzukehren, wenn dies die Routine ist, die CD Projekt RED für sie entworfen hat.

Das passiert in Cyberpunk 2077 den Tag über

NPCs den ganzen Tag über Dinge zu tun zu geben, ist keine neue Idee im Spieldesign. Das ist nicht das erste Mal, dass eine Vielzahl solcher Routinen in ein Spiel eingebaut wurden. In Cities: Skylines gab es mehr als eine Million Tagespläne. Cyberpunk 2077 macht das vielleicht in viel kleinerem Maßstab, aber es könnte ein wichtiger Teil dafür sein, dass Night City sich wie in einer echten Stadt fühlt, in der Charaktere leben, und nicht nur ein Spielplatz, der sich nur bewegt, weil der Spieler gerade zuschaut.

Die tägliche Routine ist auch nicht die einzige Möglichkeit, die CD Projekt RED von The Witcher 3: Wild Hunt und seinen NPCs gelernt hat. CD Projekt RED hat bestätigt , dass die Cyberpunk 2077 Map kleiner wird als in The Witcher 3, was bedeutet, dass die nicht spielbaren Charaktere nicht so verteilt sein werden. Dies kann auch bedeuten, dass die Spieler nicht so weit reisen müssen, um einen vollständigen Tagesablauf zu sehen.

Kleinere Map als in The Witcher 3, dafür mehr große Gebäude

Dafür gibt es viele Gebäude im neuen Spiel, die in die Höhe gehen werden. Nur weil die Weite fehlt, heißt es nicht das es an Größe mangelt. Die Gebäude in Cyberpunk 2077, wie die Hochhauswohnungen, werden mehrere Stockwerke haben, die mehrere Missionen bieten können. Ohne mehr Gameplay zu sehen, ist es unklar, ob Cyberpunk 2077 NPC-Routinen auf diesem Niveau sein werden, aber es ist eine Möglichkeit.

In einem Interview sagte CD Projekt RED einst, dass die NPCs von Cyberpunk 2077 viel reaktiver sein werden als die in The Witcher 3: Wild Hunt. Wenn sich der Spieler umdreht, um sich etwas im Spiel anzusehen, kann der NPC darauf reagieren oder seinen Gesichtsausdruck ändern. Das mag auch nach einer kleinen Sache klingen, aber es ist der Unterschied zwischen dem Gefühl einer emotionalen Reaktion auf den Dialog und nicht.

Fakten zu Cyberpunk 2077

Entwickler-Studio: CD Projekt Red

Publisher: Bandai Namco (PAL), Warner Bros. (US), Spike Chunsoft (JP)

Leitender Entwickler: Adam Badowski

Spiel-Engine: REDengine 4

Genre: Action-Rollenspiel

Thematik: Science-Fiction, Cyberpunk

Spielmodus: Einzelspieler

Cyberpunk 2077 wird am 17. September für PC, PS4, Stadia und Xbox One und später für PS5 und Xbox Series X verfügbar sein.