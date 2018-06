CD-Projekt RED’s Cyberpunk 2077 hat nach der E3 2018 und dem beeindruckenden Trailer die Aufmerksamkeit der Welt!

Es ist das nächste ehrgeizige Spiel aus dem gleichen Studio, das uns den exzellenten The Witcher 3 gebracht hat, und die Präsentation hinter verschlossenen Türen auf der E3 war wirklich ziemlich exzellent. Allerdings gab es viele Fragen zum Spiel, von denen einige das Entwicklerteam zu beantworten versuchten.

Cyberpunk 2077 wird auf allen Systemen gut aussehen!

Im Gespräch mit GamesIndustry.biz versprach Marcin Iwiński, CEO von CD Projekt Red, dass das Spiel auf PlayStation 4 und Xbox One gut aussehen werde, obwohl es auf der „nächsten Generation“ von CD Projekts proprietärer Engine und Technologie läuft. Er versprach auch, dass die Entwickler versuchen würden, das Spiel für PlayStation 4 Pro und Xbox One X zu maximieren.

„Es läuft auf einem High-Spec-PC“, sagte er GamesIndustry.biz . „Es ist die nächste Generation unserer eigenen proprietären Engine – und ehrlich gesagt, wir arbeiten immer noch am Rendering, also hoffe ich, dass wir mehr davon bekommen können. Die aktuellen Gen-Konsolen sind wirklich mächtig, vor allem über Xbox One X und PS4 Pro. Wir werden unser Bestes geben, um das zu maximieren, aber es ist noch zu früh, um genau zu sagen, was wir erreichen können – und die PC-Version wird immer darüber liegen, da sie ständig verbessert und verbessert wird. Aber es sollte auf aktuellen Konsolen gut aussehen. „

Gut, das ist gut zu hören – und in gewisser Weise deutet es auf dasselbe hin, was die Leute schon seit einiger Zeit vermutet haben, nämlich dass das Spiel nicht unbedingt nur die Maschinen der aktuellen Generation treffen muss. Es könnte am Ende Cross-Gen sein und auch ihre Nachfolger treffen. Wenn das passiert, würde ich sagen, dass seine wahre Schönheit auf diesen neuen Konsolen am besten zur Geltung kommen würde – abgesehen natürlich vom PC.

CD Projekt RED mit PS4 Pro-Problemen?

Inwieweit sie es schaffen die Engine auch für die PS4 Pro zu optimieren wird spannend. Immerhin bekam The Witcher 3 den PS4 Pro-Patch 3 Monate später als jenen für die Xbox One X. Hier dürfte sich der Entwickler leichter getan haben.