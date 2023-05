Gerücht: CD Projekt vor möglicher Übernahme durch PlayStation?

Ein Leaker enthüllt Details über Sonys mögliche Übernahmepläne, während Fans darüber spekulieren, ob CD Projekt das Ziel sein könnte.

The Witcher 3: Wild Hunt - (C) CD Projekt

Ein bekannter Leaker, der in der Vergangenheit bereits zuverlässige Informationen preisgegeben hat, hat kürzlich Neuigkeiten über Sonys angebliche Pläne zur Übernahme eines großen Drittanbieterstudios veröffentlicht. Die Gerüchteküche brodelt, und die Fans sind gespannt, ob es sich dabei tatsächlich um CD Projekt Red handelt.

Das Gerücht um Sonys Interesse an CD Projekt Red ist nicht ganz neu. Bereits Anfang März tauchten Spekulationen auf, dass die Übernahme bereits stattgefunden haben könnte. Ein Screenshot auf einer Marktdatenplattform sorgte für Aufsehen, auf dem eine Fusion/Übernahme zwischen Sony und CDPR vermerkt war. Doch damals konnten keine weiteren Beweise gefunden werden, und es schien unwahrscheinlich, dass Sony einen solchen Schritt wagt.Die Übernahme/Fusion sollte laut der Markdatenplattform PitchBook am 26. Oktober 2023 stattfinden. Allerdings sind seit dem angeblichen Deal bereits fünf Monate vergangen, ohne dass offizielle Informationen veröffentlicht wurden.

WERBUNG

CD Project Red-Übernahme durch PlayStation?

Diesmal stützt sich das Gerücht lediglich auf einen Discord-Beitrag des Leakers “Liz”, der normalerweise für zuverlässige Informationen im Zusammenhang mit Destiny bekannt ist. Liz hat eigens einen Discord-Server erstellt, um die aktuellen Gerüchte über Sony zu teilen. Neben der Behauptung, dass Sony CD Project Red kaufen möchte, wurde auch über die Entwicklung von “Days Gone 2” spekuliert.

Die Verbindung dieser beiden Informationen hat unter den Lesern eine hitzige Diskussion entfacht. Einerseits ist bekannt, dass Liz in der Vergangenheit zuverlässige Details preisgegeben hat, auch wenn nicht immer alle Einzelheiten genau übereinstimmten. Andererseits zweifeln viele daran, dass “Days Gone 2” überhaupt stattfinden kann, da das Entwicklerstudio Bend Studio von Sony den Auftrag erhalten hat, stattdessen an einer neuen Spielmarke zu arbeiten. Diese Diskrepanz lässt einige Zweifel an der Gesamtgültigkeit des Gerüchts aufkommen.

Immer weniger unabhängige Entwickler

Trotzdem gibt es zahlreiche Spieler, die daran glauben, dass eine Übernahme von CDPR durch Sony (PlayStation) durchaus sinnvoll wäre. Seit der Ankündigung der Übernahme von Activision-Blizzard-King durch Microsoft spekulieren viele darüber, wie Sony mit der Konkurrenz mithalten könnte. Da Bethesda bereits ein Teil von Microsoft ist, sind viele der Meinung, dass Sony sich ein eigenes großes Rollenspiel-Franchise sichern sollte. Schließlich besitzt CD Project Red die Rechte an dem beliebten “The Witcher”-Franchise in Bezug auf Videospiele, Graphic Novels, Brettspiele und Merchandise-Artikel. Eine solche Übernahme könnte also viele Fans auf die Seite von Sony ziehen.

Derzeit ist es nur ein Gerücht! Reine Spekulationen! Es bleibt abzuwarten, ob Sony oder CDPR offizielle Stellungnahmen abgeben werden. Obwohl die Übernahme strategisch Sinn ergeben könnte, müssen wir geduldig bleiben und darauf warten, ob Sony tatsächlich diesen Schritt in Betracht zieht. Das Sony ein paar Milliarden locker machen könnte, ergibt sich aufgrund der Firmenstruktur.

Außerdem stelle CD Project Red kürzlich klar, dass man in Zukunft mit der Unreal Engine 5 arbeiten möchte. Auch daran ist Sony involviert, da das Unternehmen Anteile an Epic haltet. So abwegig wäre die Geschichte also nicht!