Share on Facebook

Die Entwickler von Cyberpunk 2077 planen für die kommende E3 im Juni einen großen Auftritt.

CD Projekt Red hat sowohl Fans als auch Kritiker im vergangenen Jahr weggeblasen, als es bereit war, das bevorstehende Projekt des Studios Cyberpunk 2077 zu präsentieren. Während es 2018 ein solider Auftritt des polnischen Unternehmens war, ist es die diesjährige E3, laut der Entwickler sogar noch wichtiger.

Während der Finanzergebniskonferenz über das Ergebnis des Geschäftsjahres 2018 hinaus hat CD Projekt ein wenig mehr über die künftigen Ergebnisse gesprochen und insbesondere die E3 2019 erwähnt. CD Projekt sagte, dass die letztjährige Show ein großer Ereignis für das Unternehmen war. Doch die kommende E3 seie ein historisches Ereignis für die Entwickler, laut CEO Adam Kiciński. Kiciński sagte, dass CD Projekt „eine starke Show vorbereitet“ habe, und drängte die Zuschauer, im Juni in Los Angeles zu sein, wenn möglich.

Worüber könnte CD Projekt auf der E3 2019 sprechen? Nun, die offensichtliche Antwort ist die von Cyberpunk 2077. Wir werden sicherlich eine Tonne des futuristischen Sci-Fi-Rollenspiels auf der E3 sehen, und wenn wir Glück haben, werden wir vielleicht endlich Antworten auf einige lang zurückhaltende Fragen bekommen. Vor allem ein Veröffentlichungsdatum oder zumindest ein Fenster könnte ab Juni endlich angekündigt werden, was sicherlich zu begrüßen wäre. Es gibt auch einige Gerüchte über andere Spiele, an denen CD Projekt Red ebenfalls arbeitet, daher könnten wir in diesem Sommer darüber hinaus etwas darüber erfahren.