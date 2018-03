The Witcher 3-Spieler auf der PlayStation 4 müssen einen langen Atem haben! Wie CD Projekt RED nun verkündet wird der HDR-Patch noch einiges Arbeit in Anspruch nehmen, bis er am Markt kommt.

Auf Twitter bestätigte der Community-Leiter von CD Projekt Red, Marcin Momot, dass sich der Patch in der aktiven Entwicklung befindet, aber dass CD Projekt RED einige Bugs beseitigt hat, die sie aufräumen müssen – was bedeutet, dass der Patch mehr benötigt Zeit, bevor sie es den PlayStation 4-Besitzern freigeben können.

Der HDR-Patch für die Xbox One X-Version von The Witcher 3: The Wild Hunt erschien kurz vor Weihnachten 2017. Gleich danach kam die Meldung, dass auch der PlayStation 4 PRO-Patch kommt. Tja, das ist jetzt 3 Monate her.

.@witchergame PS4 Pro HDR patch is still very much in development. Due to the fact that we’ve discovered some additional bugs along the way, we need more time to finish it. We don’t want to compromise the quality of the update, so we would like to ask you for a bit more patience.

— Marcin Momot (@Marcin360) 27. März 2018