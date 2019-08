Okay, wir müssen eines vorweg klarstellen. Die Map in The Witcher 3 ist absolut riesig. Wirklich mächtig. Die Spieler können problemlos 1000 Stunden lang durch die Welt des Spiels rennen und haben immer noch viel zu tun. Das ist der Grund, warum es mich nicht im geringsten interessiert, dass die Welt im Cyberpunk 2077 im Vergleich kleiner ist. Laut einem Entwickler ist die Karte sogar viel dichter.

In einem Interview mit GamesRadar auf der diesjährigen Gamescom teilte der Cyberpunk 2077-Produzent Richard Borzymowski den Ansatz mit, den das Studio bei der Ausarbeitung der Karte des Spiels verfolgte. Er erklärte:

„Wenn man sich die reine Fläche (in Quadratkilometern) ansieht, dann ist Cyberpunk 2077 vielleicht sogar ein bisschen kleiner als The Witcher 3, aber es ist die Dichte des Inhalts, die die Welt von The Witcher aufnimmt und direkt in sich zusammendrückt.“ „Offensichtlich […] waren wir in The Witcher eine offene Welt mit riesigen Gassen und Wäldern zwischen kleineren Städten und größeren Städten wie Novigrad, aber in Cyberpunk 2077 spielen wir in Night City. Es ist ein wesentlicher Bestandteil der Umgebung. […] Es würde uns nicht den Endeffekt bringen, den wir erreichen wollten, wenn die Stadt nicht glaubwürdig wäre […], also haben wir sie voller Leben verpackt.“

Obwohl die Karte in The Witcher größer ist, gab es viele weitläufige Gebiete wie Ebenen oder Wälder zwischen Städten und Zielgebieten. Da Night City eine Stadt voller Leben ist, wäre es etwas seltsam, nicht an jeder Ecke etwas zu tun oder jemanden zu treffen. Da es sich um eine Stadt mit riesigen Gebäuden handelt, können sie die Karte auch vertikal ausarbeiten.

Cyberpunk 2077 wird voraussichtlich am 16. April nächsten Jahres für PC, Xbox One, PS4 und Google Stadia veröffentlicht.