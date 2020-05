Cyberpunk 2077 befindet sich am Ende der Entwicklung, so CD Projekt

Cyberpunk 2077 - (C) CD Projekt Red

Es war eine lange Wartezeit, zusammen mit einer ziemlich großen Verzögerung, aber es scheint, dass das Warten auf Cyberpunk 2077 sich seinem Ende nähert. Das Science-Fiction-Cyberpunk-Spiel der The Witcher-Macher wird im September 2020 erscheinen. Wie CD Projekt meldet, sei man auf der Zielgeraden, was den Abschluss der Entwicklungsarbeiten betrifft.

CD Projekt gab seine Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2020 bekannt und sagte, dass sie sowohl bei Gewinn als auch bei Umsatz das beste Jahr aller Zeiten hatten. Kein Wunder also, dass sie es tatsächlich geschafft haben, Ubisoft als größtes Gaming-Unternehmen in Europa zu verdrängen. In ihrem Finanzbericht erwähnten sie auch Cyberpunk 2077 und sagten, dass die Entwicklung in der Endphase sei.

„CD PROJEKT RED führt die letzte Entwicklungsstufe seines bislang umfangreichsten Rollenspiels durch: Cyberpunk 2077. Das Spiel bietet eine lebendige, offene High-Tech-Welt, in der die Spieler die Rolle von V übernehmen – einem Cyberpunk, der kürzlich in die gefährlichste Metropole der Zukunft gewandert ist: Night City. Das Gameplay des Spiels folgt den Regeln des von Mike Pondsmith entwickelten RPG-Systems Cyberpunk 2020.“

Cyberpunk 2077 soll am 17. September für PlayStation 4, Xbox One, PC und Stadia veröffentlicht werden. Ebenso soll das Spiel ein optisches Upgrade für PS5 und Xbox Series X erhalten. Für die Microsoft-Konsole sogar kostenlos. Das Spiel wird am 11. Juni im Rampenlicht stehen , also bleibt dran.