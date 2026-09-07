DailyGame - Gaming News - The Witcher 4 bringt einen beliebten Charakter zurück ins Spiel
◷ 2 Min.
Dandelion ist wieder dabei

The Witcher 4 bringt einen beliebten Charakter zurück ins Spiel

Dandelion kehrt in The Witcher 4 zurück. Sein polnischer Synchronsprecher hat bereits erste Dialoge aufgenommen.

i The Witcher 4 bringt einen beliebten Charakter zurück ins Spiel
Artikel von Tim Rantzau +
DailyGame bei Google merken

Werbung

Bei The Witcher 4 hält sich CD Projekt RED weiterhin ziemlich bedeckt. Nach und nach kommen aber immer mehr Details ans Licht. Jetzt wurde bekannt, dass ein weiterer bekannter Charakter aus den bisherigen Spielen zurückkehren wird: Dandelion, der vielen Fans auch als Jaskier bekannt ist.

Die Information kommt diesmal nicht aus einem Leak oder einem Datamining-Fund, sondern direkt vom polnischen Synchronsprecher Jacek Kopczyński. Er spricht Dandelion bereits seit den früheren Witcher-Spielen und hat nun verraten, dass er für den neuen Teil schon einige Dialoge aufgenommen hat.

Dandelion bleibt Ciri also nicht ganz fern

Wie groß seine Rolle in The Witcher 4 ausfallen wird, ist allerdings noch völlig offen. Kopczyński soll bisher nur eine kleinere Menge an Text eingesprochen haben.

Werbung

Das könnte bedeuten, dass Dandelion nur für einige Szenen zurückkehrt. Genauso gut kann sich seine Rolle während der weiteren Entwicklung noch vergrößern. Schließlich befindet sich das Spiel weiterhin in Produktion und soll erst 2028 erscheinen. CD Projekt RED hat zuletzt bestätigt, dass das Team inzwischen in der vollständigen Produktionsphase steckt. Fest steht damit zumindest: Der bekannte Barde wird nicht einfach aus der neuen Geschichte verschwinden.

The Witcher 4 - Bild: CD Project RED

The Witcher 4 – Bild: CD Project RED

Ciri übernimmt die Hauptrolle

Im Mittelpunkt von The Witcher 4 steht diesmal bekanntlich Ciri. Geralt ist zwar ebenfalls wieder dabei, wird aber nicht mehr der Hauptprotagonist sein. Dass nun auch Dandelion zurückkehrt, dürfte viele Fans freuen. Die Freundschaft zwischen ihm und Geralt gehört schließlich zu den bekanntesten Beziehungen der Reihe. Gleichzeitig stellt sich die interessante Frage, welche Verbindung Dandelion zu Ciris neuem Abenteuer haben wird. Eine konkrete Antwort darauf gibt es bislang nicht.

Werbung

Noch viele Geheimnisse um The Witcher 4

CD Projekt RED hält sich weiterhin sehr zurück, was die Handlung betrifft. Das Studio möchte derzeit vor allem das Spiel selbst entwickeln und kündigt nicht jeden internen Fortschritt öffentlich an.

Lesenswert
The Witcher 3 Remastered löst gleich zwei große Sorgen der Fans
Lesenswerter Artikel
Nach Cyberpunk 2077 macht CD Projekt bei The Witcher 4 jetzt eine Sache komplett anders
Lesenswerter Artikel
Apex Legends wird zu Night City – und dieses Cyberpunk-Crossover sieht brutal gut aus
Lesenswerter Artikel
Cyberpunk 2077 schafft das, womit nach dem Launch kaum jemand gerechnet hat
Lesenswerter Artikel
The Witcher im Koop-Modus? Dieses Gerücht spaltet schon jetzt die Fans
Lesenswerter Artikel
The Witcher 3: Neue Erweiterung rutscht auf 2027 & soll riesig werden
Lesenswerter Artikel
The Witcher 3 ist zurück – Neuer DLC „Songs of the Past“ angekündigt
Lesenswerter Artikel
CD Projekt RED will Fehler von Cyberpunk 2077 bei Witcher 4 vermeiden
Lesenswerter Artikel

Mit Dandelion ist jetzt aber ein weiterer vertrauter Name bestätigt. Zusammen mit Ciri und Geralt wächst damit die Zahl der bekannten Charaktere, die im neuen Abenteuer wieder auftauchen.

Hast du einen Fehler entdeckt oder weitere Infos zu diesem Artikel? Dann schick uns gerne dein !

Kategorie(n)

Mehr entdecken

Weiterlesen