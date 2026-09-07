The Witcher 4 bringt einen beliebten Charakter zurück ins Spiel

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Bei The Witcher 4 hält sich CD Projekt RED weiterhin ziemlich bedeckt. Nach und nach kommen aber immer mehr Details ans Licht. Jetzt wurde bekannt, dass ein weiterer bekannter Charakter aus den bisherigen Spielen zurückkehren wird: Dandelion, der vielen Fans auch als Jaskier bekannt ist.

Die Information kommt diesmal nicht aus einem Leak oder einem Datamining-Fund, sondern direkt vom polnischen Synchronsprecher Jacek Kopczyński. Er spricht Dandelion bereits seit den früheren Witcher-Spielen und hat nun verraten, dass er für den neuen Teil schon einige Dialoge aufgenommen hat.

Dandelion bleibt Ciri also nicht ganz fern

Wie groß seine Rolle in The Witcher 4 ausfallen wird, ist allerdings noch völlig offen. Kopczyński soll bisher nur eine kleinere Menge an Text eingesprochen haben.

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Das könnte bedeuten, dass Dandelion nur für einige Szenen zurückkehrt. Genauso gut kann sich seine Rolle während der weiteren Entwicklung noch vergrößern. Schließlich befindet sich das Spiel weiterhin in Produktion und soll erst 2028 erscheinen. CD Projekt RED hat zuletzt bestätigt, dass das Team inzwischen in der vollständigen Produktionsphase steckt. Fest steht damit zumindest: Der bekannte Barde wird nicht einfach aus der neuen Geschichte verschwinden.

Ciri übernimmt die Hauptrolle

Im Mittelpunkt von The Witcher 4 steht diesmal bekanntlich Ciri. Geralt ist zwar ebenfalls wieder dabei, wird aber nicht mehr der Hauptprotagonist sein. Dass nun auch Dandelion zurückkehrt, dürfte viele Fans freuen. Die Freundschaft zwischen ihm und Geralt gehört schließlich zu den bekanntesten Beziehungen der Reihe. Gleichzeitig stellt sich die interessante Frage, welche Verbindung Dandelion zu Ciris neuem Abenteuer haben wird. Eine konkrete Antwort darauf gibt es bislang nicht.

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Noch viele Geheimnisse um The Witcher 4

CD Projekt RED hält sich weiterhin sehr zurück, was die Handlung betrifft. Das Studio möchte derzeit vor allem das Spiel selbst entwickeln und kündigt nicht jeden internen Fortschritt öffentlich an.

Mit Dandelion ist jetzt aber ein weiterer vertrauter Name bestätigt. Zusammen mit Ciri und Geralt wächst damit die Zahl der bekannten Charaktere, die im neuen Abenteuer wieder auftauchen.