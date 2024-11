The Witcher 4 Release rückt näher: Alles, was du wissen musst!

Wann kommt The Witcher 4 endlich auf den Markt? Diese Frage stellen sich Fans auf der ganzen Welt. Heute hat CD Projekt Red offiziell verkündet hat, dass das Spiel in die volle Produktionsphase eingetreten ist. Doch was bedeutet das genau? Und was kannst du vom heiß ersehnten The Witcher 4 Release erwarten?

Die Witcher-Reihe gehört zu den erfolgreichsten Rollenspielserien aller Zeiten. Millionen Fans haben Geralt von Riva auf seinen epischen Abenteuern begleitet. Nach dem bahnbrechenden Erfolg von The Witcher 3: Wild Hunt warten Spieler sehnsüchtig auf den nächsten Teil.

Wie lange dauert es noch bis zum Release von The Witcher 4?

Das sogenannte Polaris-Projekt, wie The Witcher 4 intern genannt wird, hat die Konzeptphase verlassen und befindet sich jetzt in der Serienproduktion. Das bedeutet: Die Grundlagen stehen, und die Entwickler arbeiten intensiv daran, die Ideen in ein fertiges Spiel zu verwandeln. Laut Piotr Nielubowicz, dem Finanzchef von CD Projekt Red, ist The Witcher 4 aktuell das wichtigste Projekt des Studios. Doch wie lange dauert es noch, bis wir den Release erleben können? Ein offizielles Datum gibt es zwar nicht, doch Experten schätzen, dass es frühestens 2026 so weit sein könnte.

CD Projekt Red ist bekannt dafür, seine Spiele mit viel Liebe zum Detail zu entwickeln. Nach dem schwierigen Start von Cyberpunk 2077 hat das Studio hart daran gearbeitet, das Vertrauen der Community zurückzugewinnen. Der Erfolg gibt ihnen recht: Cyberpunk 2077 wurde über 30 Millionen Mal verkauft, und die Erweiterung Phantom Liberty konnte acht Millionen Fans überzeugen.

Was können wir vom neuen Witcher-Spiel erwarten?

Details zur Handlung oder den Charakteren hält CD Projekt Red noch unter Verschluss. Wird Geralt zurückkehren? Oder übernimmt ein neuer Hexer die Hauptrolle? Sicher ist, dass das Studio seine Erfolgsformel weiterentwickeln möchte. Fans dürfen sich auf eine gigantische Open World, packende Kämpfe und moralisch herausfordernde Entscheidungen freuen.

Die nächsten Monate dürften spannend werden. Updates und erste Trailer könnten schon bald veröffentlicht werden. CD Projekt Red hat in der Vergangenheit gezeigt, dass sie Fans mit spektakulären Enthüllungen begeistern können.

