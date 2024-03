The Witcher 4: Über 400 Mitarbeiter von CD Projekt arbeiten daran!

Du wartest seit Jahren auf The Witcher 4 und kannst es eigentlich kaum mehr erwarten? Nun, es gibt zumindest positive Nachrichten in Sachen Mitarbeiterstand für das “Projekt Polaris” von CD Projekt.

Wie viele Entwickler sind für The Witcher 4 notwendig? Während einer kürzlich abgehaltenen Ergebniskonferenz gab CD Projekt bekannt, dass sie ihr angestrebtes Entwicklungsteam von 403 Mitarbeitern erreicht haben. Demnach startet die Produktionsphase des Spiels in der zweiten Jahreshälfte 2024.

Für ein weiteres The Witcher-Spin-off-Projekt “Sirius” sind derzeit 40 Mitarbeiter abgestellt. CEO Michał Nowakowski erklärte, dass nach dem Release von Cyberpunk 2077: Phantom Liberty viele Mitarbeiter zu anderen Projekten zugewiesen wurden. Anfang des Jahres äußerte sich Co-CEO Adam Badowski optimistisch darüber, dass die Produktion des vierten Witcher-Hauptspiels noch in diesem Jahr starten würde. Die Vorproduktion startete bereits 2022.

Wann wird The Witcher 4 erscheinen?

Die Dauer der Produktion eines Videospiels nach dem Eintritt in die Produktionsphase kann stark variieren und hängt von verschiedenen Faktoren ab. In der Regel dauert die Produktion eines AAA-Titels, wie es bei The Witcher 4 der Fall sein wird, mehrere Jahre. Dies liegt daran, dass während der Produktion eine Vielzahl von Aufgaben erledigt werden müssen, darunter die Entwicklung von Spielmechaniken, die Erstellung von Grafiken und Animationen, das Schreiben von Dialogen und das Testen des Spiels, um nur einige zu nennen.

In einigen Fällen kann die Produktion mehr als vier bis fünf Jahre dauern, abhängig von der Komplexität des Spiels und den Ressourcen, die dem Entwicklerteam zur Verfügung stehen. Wichtig ist dabei zu erwähnen, dass CD Projekt beim neuesten Projekt nicht mehr seine eigene Engine verwenden wird, sondern jene von Epic, die Unreal Engine.

The Witcher 4 befindet sich bei CD Projekt Red in Entwicklung. Ob das Rollenspiel noch für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird, steht also in den Sternen. Wahrscheinlich wird es eher ein Fall für die PlayStation 6 (PS6) bzw. nächste Xbox-Konsole.