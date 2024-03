Xbox: Handheld-Konsole angeblich in Entwicklung

Es gibt wieder einen neuen Bericht, dass Microsoft einen dedizierten Xbox Handheld in der Entwicklung hat. In den letzten Wochen und Monaten gab es immer wieder Quellen, die darüber geschrieben haben. Einige dieser Spekulationen kamen sogar direkt von Microsoft-Mitarbeitern, die offenbar andeuten, dass es eine solche Art von Xbox-Hardware gibt. Nun gab ein weiterer Xbox-Insider eine Stellungnahme dazu ab.

Von wem stammt der neue Bericht? In einer neuen Folge des “Xbox Two”-Podcasts sagte Jez Corden (WindowsCentral.com), dass er darüber informiert wurde, dass Microsoft in “gewisser Weise” an einem tragbaren Xbox-Gerät arbeitet. Corden betonte dabei, dass die bloße Entwicklung nicht bedeutetet, dass dieses Gerät jemals an die Öffentlichkeit gerät.

Xbox Handheld: Wie könnte dieses Gerät aussehen?

Jez Cordon ging im Podcast sogar weiter und sprach über einen wichtigen Punkt: So soll der Handheld keine bloße Cloud-Lösung sein, wie man es sich bei Microsoft vielleicht erwartet hätte. Immerhin setzt Microsoft seit vielen Jahren auf Cloud-Lösungen. Beim angesprochenen Xbox Handheld soll es sich tatsächlich um Hardware handeln, die man unterwegs überall verwenden kann, weil es ein dediziertes Gerät sein soll.

“Ich weiß, dass sie gerade Handheld-Prototypen haben”, so Corden. “Prototypen bedeuten nicht unbedingt, dass sie auf den Markt kommen. Aber ich denke, man muss sich wirklich die Landschaft und die Strategie von Microsoft und den Denkprozess und die neuen Chips ansehen, die beginnen, diese Art von Geräten zu ermöglichen. Ich denke, Microsoft würde es tun.”

Wenn man sich das so anhört, dann wäre Microsoft verrückt, wenn sie dieses Gerät nicht auf den Markt bringen, denn anscheinend sind sie schon weit genug.

Handhelds im Trend

Angesichts der Tatsache, dass Nintendo mit dem Switch einen Topseller auf den Markt gebracht hat und Valve mit dem Steam Deck den Nerv der PC-Spieler getroffen hat, ist es also nicht abwegig, dass auch Microsoft sich ein Stück vom Kuchen holen möchte. Immerhin hat auch Branchenmitbewerber Sony es erkannt, dass Videospieler nach einem PlayStation-Handheld suchen. Mit dem PlayStation Portal bietet man zwar keine dedizierte Hardware an, jedoch gibt es Millionenfach Abnehmer für dieses Gerät.

Mit einem dedizierten Handheld würde Xbox einen boomenden Markt aufmischen. Alleine die Tatsache, dass der Xbox Game Pass zum Release eine ordentliche Spielebasis bieten würde, wäre eine tolle Option für Gamer.