Hellblade 2: Beschränkung auf 30 FPS angekündigt

Senua’s Saga: Hellblade 2 wird auf 30 FPS begrenzt sein und wird keinen Performance-Modus auf der Xbox Series X/S haben. Diese Nachricht könnte eine Enttäuschung für Fans sein, die sich mehr Optionen beim Spielen auf der Konsole wünschen. Die Fortsetzung von Ninja Theorys Hellblade: Senua’s Sacrifice wurde ursprünglich für 2019 angekündigt. Nun steht sie kurz vor der Veröffentlichung am 21. Mai 2024. Hellblade 2 wird ein Day-One Release auf Xbox Game Pass sein und gehört zu den größten First-Party Xbox Titeln des Jahres.

Laut dem VFX Director von Hellblade 2, Mark Slater-Tunstill, wird das Spiel auf der Xbox Series X/S auf 30 FPS mit dynamischer Auflösung beschränkt sein. Spieler können nicht in den Performance-Modus wechseln. Diese Einschränkung wird sich jedoch nicht auf die PC-Version des Spiels auswirken. Der Director behauptet, dass die Begrenzung der Bildrate auf den Konsolen Hellblade 2 ein “cineastischeres” Gefühl vermitteln wird. Leider hat Slater-Tunstill nicht verraten, ob die Entscheidung aufgrund der technischen Beschränkungen der Xbox-Series-S-Hardware getroffen wurde und ob die Spieler in Zukunft mit höheren Bildraten spielen können.

Senua’s Saga: Hellblade 2 wird auf der Xbox Series X/S mit 30 FPS laufen

Spiele auf Konsolenreleases sind oft auf 30 FPS beschränkt. Für manche Fans ist das enttäuschend. Redfall, ein Xbox-Konsolenexklusivspiel, hatte letztes Jahr ebenfalls eine Begrenzung auf 30 FPS und einen katastrophalen Start mit mehreren Problemen, die erst nach Monaten behoben wurden. Microsoft ist jedoch davon überzeugt, dass Hellblade 2 ein großer Erfolg wird. Die jüngsten Berichte über interne Kritiken zum Titel waren sehr positiv. Insider Nate the Hate behauptete, dass Microsoft interne Scheinkritiken für das Spiel abhielt und dabei eine durchschnittliche Punktzahl von 90 erreichte.

Die Beschränkung auf 30 FPS auf Konsolen ist nicht die einzige Kontroverse, die in letzter Zeit über Senua’s Saga: Hellblade 2 geführt wurde. Einige Gerüchte besagten, dass das Spiel auch für die PS5 erhältlich sein würde. Diese Gerüchte wurden jedoch von einem Xbox-Insider zurückgewiesen. Microsoft hat beschlossen, einige seiner Spiele auf andere Plattformen zu bringen. Dazu gehören Hi-Fi Rush, Pentiment und Sea of Thieves. Diese Titel sind jedoch älter und haben laut Xbox-Chef Phil Spencer bereits ihre Reichweite auf der Xbox maximiert. Die Situation bei Hellblade 2 ist jedoch eine ganz andere.

Worum geht es im Spiel?

Senua’s Saga: Hellblade 2 ist ein kommendes Action-Adventure-Spiel, das von Ninja Theory entwickelt und von Xbox Game Studios veröffentlicht wird. Es ist die Fortsetzung von Hellblade: Senua’s Sacrifice. Das Spiel ist für Windows und Xbox Series X/S geplant und wird voraussichtlich am 21. Mai 2024 veröffentlicht.

Die Fortsetzung knüpft nahtlos an die letzten Sequenzen der Original-Story an, in denen sich Senua ein letztes Mal von ihrem Geliebten Dillion verabschiedete. Von hier aus begibt sie sich auf eine neue Mission, um dafür zu sorgen, dass niemand das gleiche Schicksal erleidet wie Dillion. Senua ist nun stärker und entschlossener, obwohl sie noch immer von ihrer Psychose geplagt wird. Die Stimmen der Furien flüstern ihr noch immer zu, aber sie selbst soll diesmal mehr Optimismus und Selbstbestimmung mitbringen. Im zweiten Teil trifft Senua auch auf mehr Charaktere und macht es sich zur Aufgabe, den Sklavenhandel der Wikinger zu zerstören.