Release-Termin – Senua’s Saga: Hellblade 2 erscheint am 21. Mai 2024

Avowed, Microsoft Flight Simulator 2 und Senua’s Saga: Hellblade 2 sind die wohl größten exklusiven Xbox Studios-Spiele für das Jahr 2024. Zudem erscheint auch STALKER 2 am 5. September 2024 Konsolen-Exklusiv für die Xbox Series X/S. Doch gerade Hellblade 2, die Fortsetzung von Hellblade: Senua’s Sacrifice aus dem Jahr 2017, dürfte vor allem optisch (endlich) zeigen, was die aktuellste Xbox-Konsole kann! Die Kollegen von “Exputer.com” berichten nun, dass der Hellblade 2-Release-Termin am 21. Mai 2024 stattfinden soll. [UPDATE vom 19. Januar: Das Gerücht stimmt. Microsoft bestätigte den Release-Termin!]

Woher stammt der Leak? Hinter dem Beitrag auf Exputer.com stammt “eXtas1s”, ein Spanier der in den Niederlanden lebt (via Twitter) und immer wieder mit interessanten Xbox-Leaks aufwartet – die auch immer wieder eintreten. Ihm haben “nahestehende Quellen” verraten, “dass das Spiel als Veröffentlichungsdatum auf den 21. Mai 2024 festgelegt ist”. Um seine Quelle zu schützen, möchte er die Herkunft des Release-Leaks nicht preisgeben. Er sagt jedoch, dass die “Informationen sind zuverlässig genug, um im Voraus besprochen zu werden”.

Wie die Xbox-Community bereits weis, hat Microsoft die Xbox Developer_Direct für morgen, 18. Januar 2024, angekündigt. Darin werden wir unter anderem mehr zu Senua’s Saga: Hellblade 2 erfahren.

Tune in to #DeveloperDirect this Thursday to hear from the team how we're crafting Senua's Saga: Hellblade II pic.twitter.com/nXXJv2TVsA

— Ninja Theory (@NinjaTheory) January 15, 2024