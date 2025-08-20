Senua’s Saga: Hellblade II ist keine lieblose Portierung für die PS5, vor allem die Pro-Version beeindruckt

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Nach Monaten der Spekulation ist es soweit: Senua’s Saga: Hellblade II ist vor wenigen Tagen, am 12. August 2025, offiziell für die PlayStation 5 (PS5) erschienen. Für viele Fans ist es ein besonderes Highlight, da das Spiel zuvor exklusiv für Xbox Series X/S (und PC) verfügbar war. Noch spannender: Die Umsetzung für die PS5 Pro bringt ein technisches Upgrade mit sich, das die Power der Konsole voll ausnutzt.

Das Team von Ninja Theory verriet, dass der Port überraschend reibungslos verlief. Statt monatelang mit der Basisversion zu kämpfen, konnte das Studio zusätzliche Zeit in Optimierungen und neue Inhalte stecken.

PS5 Pro im Fokus: Technische Meisterleistung

Die größte Herausforderung war laut Entwickler die Anpassung an die PS5 Pro, da die verwendete Unreal Engine 5 zunächst nicht auf die neue Hardware vorbereitet war. Ninja Theory musste Features „zurückportieren“, um PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) zum Laufen zu bringen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Hellblade II läuft nicht nur stabil, sondern bietet auf der Pro-Version ein visuelles Erlebnis, das viele als Referenz für die Unreal Engine 5 betrachten.

Zum Launch brachte Hellblade II auf der PS5 einen 60 FPS Performance-Modus, der die bereits preisgekrönte Optik in flüssigem Gameplay präsentiert. Ein gutes Vergleichsvideo zwischen Xbox Series X und PS5 Pro habe ich auf YouTube gefunden:

Lohnt sich Hellblade II für die PS5?

Wer die technische Leistung der Unreal Engine 5 in Bestform erleben will, kommt an Hellblade II nicht vorbei. Die düstere Geschichte um Senua, die erneut zwischen Realität und Halluzination gefangen ist, bleibt intensiv erzählt. Auch wenn das Gameplay nicht jeden Spieler vollständig überzeugt, gilt der Port als technischer Triumph und visuelles Meisterwerk.

Tim sagte im DailyGame-Test über das Spiel von Ninja Theory: „Ein kurzweiliges Abenteuer, das mit einer leidenschaftlichen Inszenierung und einer beeindruckenden audiovisuellen Gestaltung glänzt, jedoch in spielerischer und narrativer Hinsicht versagt.“ – Bei Grafik und Sound vergab er jedoch die volle Punktzahl.

Mit der PS5-Version beweisen die Entwickler, dass Senua’s Saga: Hellblade II nicht nur ein atmosphärisches Abenteuer ist, sondern auch eine Grafik-Referenz für die aktuelle Konsolengeneration. Vor allem die PS5 Pro zeigt, welches Potenzial die Unreal Engine 5 noch in den kommenden Jahren entfalten kann.

