Insider: Xbox-Team hofft auf starken Metascore für Senua’s Saga: Hellblade 2

“Genug mit Mittelmaß und bugverseuchten Rollenspielen: Mit Senua’s Saga: Hellblade 2 werden wir die Kritiker rumreißen und einen sehr guten Metascore einfahren”, könnte möglicherweise der Tenor des Xbox-Management sein. Laut einem Insider zufolge sind die internen Rezensionen zum kommenden Action-Adventure so gut und “unglaublich positiv”, dass die Stimmung bei Ninja Theory hoch ist.

Die Xbox-Leute sind von der visuellen Wiedergabetreue beeindruckt, die wir bereits vom letzten Game Awards 2023-Trailer gewohnt waren. Obwohl der Release für 2024 geplant ist, gibt es bis jetzt noch kein konkretes Veröffentlichungsdatum.

Senua’s Saga: Hellblade 2 Metascore-Check – So gut schnitt der Vorgänger ab

Der Vorgänger, Hellblade. Senua’s Sacrifice erhielt im Jahr 2017 einen Metascore von 88/100 auf der Xbox One. Damals gehörte Ninja Theory noch nicht zu Xbox und das Spiel erschien auch für PS4 (81/100 Metascore), PC (83/100) und Nintendo Switch (80/100). Auch damals waren sich viele sicher, dass Hellblade. Senua’s Sacrifice ein “Paradebeispiel an Videospiel-Kunst” sei. Vor allem der kreative Ansatz und das durchdachte Gameplay schiendeten Eindruck.

Die Fortsetzung soll auf der bestehenden Mechanik des ersten Spiels aufbauen, daher lehne ich mich wohl nicht zu weit heraus, wenn ich sage, dass die Darstellung von Psychosen und deren Auswirkungen auf den menschlichen Geist durchwegs herausragend dargestellt werden. Wird das Spiel besser als sein Vorgänger? Der Insider “Nate the Hate” sagt, dass Microsoft interne “Scheinrezensionen” durchführt, wobei die Bericht besonders hoch ausfallen würden. Er ist sich zwar nicht ganz sicher, ob auch externe Meinungen mit eingeflossen sind, aber laut ihm soll der “Metascore” um die 90 liegen. Damit wäre Hellblade 2 besser.

Das “beste” Xbox-Exklusiv-Spiel aller Zeiten?

Nate the Hate weißt richtigerweise daraufhin, dass das kommende Action-Adventure von Ninja Theory das am besten bewertete Xbox-Exklusiv-Videospiel aller Zeiten werden könnte. Gears of War 3 erhielt einen Metascore von 91 von 100 (Metacritic-Durchschnittswertung) und hält derzeit diesen Titel.

Natürlich sollte man seine Erwartungen nicht zu hoch ansetzen, vor allem nicht nachdem Starfield als “Xbox-Exklusiv-Titel” nicht alle Reihen überzeugt hat. Andererseits konnte der Bethesda-Titel wesentlich mehr Spielzeit genieren, als Baldur’s Gate 3 – zumindest in den ersten 100 Tagen. Zusammengefasst hat Microsoft tatsächlich eine breite Spielerbasis für exklusive Neuerscheinungen mit dem Xbox Game Pass geschaffen. Es werden sich also Millionen Spieler davon selbst überzeugen und nicht auf Fachkritiken warten, wenn der Release da ist.

Senua’s Saga: Hellblade 2 könnte durchaus ein interessantes Spiel werden, dass irgendwann 2024 für Windows PC, Xbox Series X/S und Xbox Game Pass erscheinen soll.