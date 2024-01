Spieler verbrachten mehr Zeit in Starfield, als in Baldur’s Gate 3

Das Gaming-Jahr 2023 ging zu Ende, geblieben sind einige hochkarätige Titel, vor allem im Rollenspiel-Bereich. Nachdem Baldur’s Gate 3 jahrelang im Early Access auf Steam war, entschied sich Entwickler Larian Studios vor dem Release von Starfield, den Titel zu veröffentlichen. Version 1.0 war da und brachte euphorische Fans und beeindruckende Kritiken hervor. Starfield kam weniger gut weg. Zumindest in den Rezessionen. Doch mehr Spieler waren im Bethesda-Rollenspiel unterwegs – zumindest 2023.

Woher wir das wissen? Die offiziellen Spielstatistiken von Larian und Bethesda zeigen, dass, obwohl Baldur’s Gate 3 viele Preise einsackte, die Spieler mehr Zeit in Starfield verbrachten, trotz der anfänglichen Kritik.

Starfield vs. Baldur’s Gate 3 – Mehr Spielzeit für das Bethesda-Rollenspiel

Baldur’s Gate 3-Entwickler Larian Studios veröffentlichte am 5. Dezember 2023 eine Grafik, auf der ersichtlich ist, dass insgesamt 452.556.984 Stunden im Dungeons & Dragons-Titel verbracht wurden. Oder 51.662 Jahre. Im Vergleich dazu verzeichnete Bethesda bis zum 20. Dezember 2023 satte 534.823.944 Stunden. Oder 61.052 Jahre. Also fast 10.000 Jahre (!) mehr Spielzeit für Starfield.

Die Statistiken sind mit den Release-Zeiten der beiden Rollenspiele durchaus vergleichbar:

Starfield erreichte, mit Early Access zusammen, war vom 1. September bis zum 20. Dezember auf Windows PC und Xbox Series X/S spielbar, also 111 Tage. Also geringfügig etwas mehr, als Baldur’s Gate 3, wenn man PC- und PS5-Tage zusammenrechnet und durch zwei dividiert.

Baldur’s Gate 3 erschien am 3. August 2023 auf dem PC. Die PS5-Veröffentlichung war am 6. September 2023 und jene für die Xbox Series X/S am 8. Dezember 2023. Heißt also auch, dass bei Baldur’s Gate 3 bei der Veröffentlichung der Grafik die Xbox-Spieler noch nicht erfasst waren. Insgesamt zeigt die Grafik 125 Spieltage der PC-Version von Baldur’s Gate 3. 91 Tage der PlayStation 5-Version.

Hat Starfield den Sieg verdient, dank dem PC/Xbox Game Pass?

Bis Anfang 2023 meldete Microsoft über 25 Millionen Abonnenten für den Xbox Game Pass. Allerdings gibt das Unternehmen seitdem keine aktuellen Zahlen mehr bekannt. Es ist wahrscheinlich, dass diese Zahl seither weiter gestiegen ist, aber die genaue Anzahl der aktuellen Abonnenten wurde nicht offiziell veröffentlicht. Kurz vor dem Release von Starfield lies Microsoft seine 1-Euro-Startaktion aus. Doch das dürfte nicht getrübt haben, dass Millionen von Spielern Starfield über den Game Pass gespielt oder durchgespielt haben.

Bis Baldur’s Gate 3 in den Xbox Game Pass kommt wird es wohl noch eine Weile dauern. Wie die mobile Game Pass-App bereits verraten hat, werden die beiden RPG-Klassiker Baldur’s Gate I und II in den Katalog aufgenommen. Allerdings ist derzeit noch unklar, ob es sich dabei nicht um einen Fehler handelte. Immerhin leitet die Push-Nachricht nicht zum entsprechenden Game Pass-Eintrag, sondern zur Store-Seite der Rollenspiele. Aber was noch nicht ist, kann noch werden. Die Aufstellung der Xbox Game Pass-Spiele für den Januar 2024 sind noch nicht komplett. Erfahrungsgemäß teilt Xbox die nächsten Tage den zweiten Schwung an Games mit. Zu den Highlights diesen Monat zählen andere Titel, wie Assassin’s Creed Valhalla, Resident Evil 2 (Remake) oder Hell Let Loose.

Baldur’s Gate 3 könnte Starfield 2024 überholen

Das Interesse am Rollenspiel von Larian könnte dieses Jahr größer ausfallen, als für Starfield von Bethesda. Mit Sicherheit sagen kann man allerdings auch nicht. Trotz der vielen Preise, die Baldur’s Gate 3 eingeheimst hat, können wir davon ausgehen, dass Bethesda einige Updates für Starfield nachreichen wird. So war es auch schon mit früheren Spielen. Kein “The Elder Scrolls”-Spieler würde meinen, dass die Titel zum Release “perfekt” waren. Andererseits könnte der “Game Pass-Effekt” auch verblassen.

Was wir ganz sicher sagen können: Mit beiden Spielen sind wir 2023 nicht durch gewesen. Das Interesse an Baldur’s Gate 3 und Starfield wird in der Gaming-Community weiterhin groß sein – auch 2024.