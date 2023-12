Kommt Baldur’s Gate 3 in den Xbox Game Pass? – Antwort der Entwickler

Erst kürzlich erschien Baldur’s Gate 3 für die Xbox Series X/S, nachdem anhaltende Probleme mit dem Splitscreen auf der kleineren S-Variante der neuesten Xbox-Generation zu Problemen führte. Naturgemäß stellen sich Xbox-Spieler die Frage: Kommt Baldur’s Gate 3 jetzt auch in den Xbox Game Pass? Nun, die Antwort ist ernüchternd.

Swen Vincke, CEO von Larian Studios, teilte den Fans mit, dass sie nicht damit rechnen sollten, das hoch bewertete Rollenspiel in Kürze im Xbox Game Pass zu sehen! Nach ein paar Jahren im Early Access erschien dieses Jahr die PC- und PS5-Version Ende August bzw. Anfang September. Vor wenigen Tagen folgte die Xbox-Version. Nächstes Jahr sind physische Versionen des Spiels für alle Plattformen geplant. Es gibt von Kritikern und Spielern sehr positive Bewertungen. Warum also ins Gaming-Abo damit?

Nur weil Vincke derzeit das Spiel nicht im XGP sieht, heißt es nicht, dass es nie passieren wird. Derzeit hat Baldur’s Gate 3 keine Mikrotransaktionen, also würde es Larian keine Zusatzeinnahmen bringen, wenn das Hauptspiel im Game Pass verfügbar wäre. Die nächsten Monate sollte also niemand damit rechnen, dass das Rollenspiel ins Gaming-Abo von Microsoft hinzugefügt wird.

“Wir haben ein großes Spiel gemacht, also denke ich, dass dafür ein fairer Preis zu zahlen ist, und ich denke, dass das in Ordnung ist. Darüber hinaus berechnen wir Spielern keine Mikrotransaktionen, sodass sie das bekommen, wofür sie bezahlen. Zunächst einmal ist es ein großes, fleischiges Spiel. Ich denke also, dass das so existieren kann, wie es ist. Das ermöglicht es uns, weiterhin andere Spiele zu entwickeln”, so Swen Vincke gegenüber IGN.com im Interview.