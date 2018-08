Capcom ist offensichtlich daran interessiert, an einer Fortsetzung nach Devil May Cry 5 zu arbeiten. Und diese gerade mit den von Fans nicht gerade mit Rosen bestreuten Entwickler Ninja Theorie, bekannt durch Devil May Cry aus dem Jahr 2013.

Die Japaner loben die Briten für ihren stylischen Look und das Gameplay, welches auch als Inspiration für das kommende Devil May Cry 5 diente. Das Game aus dem Jahr 2013 von Ninja Theorie war sicherlich nicht schlecht, aber die Fans konnten sich mit der völlig anders interpretierten Geschichte der Serie nicht anfreunden.

GameInformer hatte kürzlich die Chance, den Serienproduzenten Hideaki Itsuno zu interviewen und sie fragten ihn nach ihren Arbeitserfahrungen mit Ninja Theory auf DmC und ob Capcom wieder mit ihnen an einer Fortsetzung arbeiten möchte.

„Wir haben so viel von Ninja Theory und DmC gelernt. Das war eine Zusammenarbeit zwischen Capcom und Ninja Theory. Ich ging alle paar Monate nach Cambridge, um mit diesen Leuten zu arbeiten. Also haben wir viel von ihnen gelernt, und du willst über stilvolle reden … Ninja Theorie, diese Typen sind inkarniert, Mann. Was sie mit DmC gemacht haben, diese Art von Stil, diese Animationen, das ist echter Stil, weißt du? Wir haben also viel von dem gelernt, was wir daraus gelernt haben“, sagte Hideaki Itsuno. „Sogar Sachen wie die Kill-Cams haben wir zum Beispiel sehr oft genommen und nachdem wir das gelernt haben, haben wir versucht, das auch in diesem Spiel umzusetzen.“ Itsuno fuhr fort: „Eine andere Sache ist, wir haben viele Freunde, die DmC lieben. Für mich ist DmC eines meiner Lieblings-DMC-Spiele, wenn nicht mein Favorit. Und wir wollten das Spiel so gestalten, dass die Leute, die das Spiel genossen haben, genauso genießen können, wie es DmC macht. “ „Wir lieben diese Leute. Wir würden gerne wieder einmal mit ihnen arbeiten können. Aber sie sind jetzt unter dem Microsoft-Regenschirm, richtig? [lacht] Wir müssen das also zuerst klären „, schloss Itsuno und löste jegliche Zweifel an einer möglichen Fortsetzung aus.

Devil May Cry 5 wurde kürzlich am 8. März 2019 für PC, PlayStation 4 (PRO) und Xbox One (X) angekündigt.