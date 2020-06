Cyberpunk 2077: Das Rollenspiel wurde auf November 2020 verschoben

Cyberpunk 2077 wurde erneut verschoben!

Cyberpunk 2077 bekommt einen neuen Release-Termin. CD Projekt Red kündigte die Verzögerung an, dass Cyberpunk 2077 nicht mehr am 17. September freigegeben wird. Stattdessen wird das Action-Rollenspiel nun am 19. November 2020 starten. Eine Verschiebung von zwei weiteren Monaten.

CD Projekt Red lieferte den Fans einen langen Brief, in dem sie die Situation im Rahmen der Verspätungsankündigung erläuterten. In seinem Brief entschuldigt sich der polnische Entwickler bei den Fans dafür, dass sie länger warten müssen, bittet sie aber auch um Verständnis. Cyberpunk 2077 ist anscheinend „sowohl inhaltlich als auch spielerisch“ fertig, benötigt jedoch zusätzliche Zeit, um die Spielmechanik auszugleichen um Fehler zu beheben.

Cyberpunk 2077: Entwickler entschuldigt sich bei den Fans

Diese notwendige zusätzliche Arbeit wird darauf zurückgeführt, wie groß Night City und die darin enthaltenen Abenteuer sind. „Eine riesige Welt bedeutet eine große Anzahl von Dingen, die ausgebügelt werden müssen. Wir werden die zusätzliche Zeit damit verbringen, genau das zu tun“, charakterisiert CD Projekt Red, welche Arbeit noch übrig ist. In dem Brief werden die Fans gebeten, geduldig zu sein, während der Entwickler das Spiel für den Start im November weiter poliert.

An important development update pic.twitter.com/uFGrt9Tqpi — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 18, 2020

Um das Warten weniger langweilig zu machen, bietet CD Projekt Red ab dieser Woche Gaming-Journalisten Zugang zu Cyberpunk 2077. Nach dem für den 25. Juni geplanten Night City Wire-Event können diese Spieler eine Vorschau des Titels veröffentlichen. Der Umfang dieser Vorschauen ist noch nicht bestätigt, aber hoffentlich sind sie groß genug, um die Fans noch eine Weile bei der Stange zu halten.

CD Projekt Red wird nicht um Crunch-Stunden herum kommen

Die meisten Fans des Spiels werden die Verzögerung, auch aufgrund der Covid-19-Pandemie und der daraus resultierenden Tele-Arbeit, verstehen. Dennoch sagte Adam Kicinski, CEO von CD Projekt Red, Anfang des Jahres, dass das Entwicklungsteam von Cyberpunk 2077 „bis zu einem gewissen Grad“ Crunch-Stunden einplanen muss. Das war im Januar, als Cyberpunk 2077 um fünf Monate in den September verschoben wurde. Jetzt wird das Spiel um zwei weitere Monate verzögert, was zu dieser „Endphase“ mit der erforderlichen Krise beiträgt.

Eine große Frage ist nun, was CD Projekt Red für Konsolen der nächsten Generation plant. Mit dem Start am 17. November steht Cyberpunk 2077 in direkter Konkurrenz zu Konsolen der nächsten Generation und deren Startaufstellungen. Früher sagte CD Projekt Red, dass Versionen der nächsten Generation von Cyberpunk 2077 später kommen werden, aber jetzt könnte das Team das überdenken. Möglicherweise sind PS5- und Xbox Series X- Versionen von Cyberpunk 2077 bereits zum Start der neuen Konsolen verfügbar. Immerhin soll – angeblich – die PlayStation 5 am 20. November starten. Also einen Tag nach dem Action-Rollenspiel.

Cyberpunk 2077 wird am 19. November auf PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Stadia- und Xbox Series X-Versionen befinden sich ebenfalls in der Entwicklung.