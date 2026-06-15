Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Während viele Fans gespannt auf The Witcher 4 warten, rückt ein anderes Projekt aus dem Witcher-Universum wieder in den Mittelpunkt. Die Rede ist von Project Sirius, einem bislang noch geheimnisvollen Spiel von The Molasses Flood, einem Studio von CD Projekt.

Aktuelle Gerüchte deuten darauf hin, dass das Projekt deutlich anders ausfallen könnte als die bisherigen Spiele der Reihe. Im Raum stehen Hinweise auf The Witcher Koop Multiplayer, Online-Funktionen und möglicherweise sogar Free2Play-Elemente. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es bislang allerdings nicht.

Ein Witcher-Spiel mit völlig anderem Ansatz

Seit dem ersten Auftreten von Project Sirius ist bekannt, dass das Spiel neue Wege gehen soll. Bereits früher hatte CD Projekt Red angedeutet, dass es sich nicht um ein klassisches Einzelspieler-Rollenspiel wie The Witcher 3: Wild Hunt handeln wird.

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Die neuen Gerüchte gehen nun noch einen Schritt weiter. Demnach könnte das Spiel einen starken Fokus auf gemeinsames Spielen legen und verschiedene Multiplayer-Mechaniken bieten. Genau dieser Ansatz würde die Reihe in eine völlig neue Richtung führen.

Für langjährige Fans wäre das eine der größten Veränderungen in der Geschichte des Franchise.

Warum ein Multiplayer-Witcher durchaus Sinn ergeben könnte

Das Witcher-Universum bietet eigentlich viele Möglichkeiten für kooperative Abenteuer. Monsterjagden, gefährliche Expeditionen und das Erkunden der Spielwelt könnten sich auch mit mehreren Spielern gut umsetzen lassen.

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Genau deshalb sehen einige Fans die aktuellen Spekulationen durchaus positiv. Ein eigenständiges Projekt mit Koop-Fokus könnte neue Zielgruppen ansprechen, ohne die klassischen Einzelspieler-Abenteuer zu ersetzen.

Wichtig ist dabei allerdings, dass CD Projekt weiterhin an traditionellen Witcher-Spielen arbeitet. The Witcher 4 bleibt nach aktuellem Stand ein storygetriebenes Einzelspieler-Rollenspiel.

Bislang bleibt alles ein Gerücht

Trotz der aktuellen Diskussionen sollten die Informationen mit Vorsicht betrachtet werden. Weder CD Projekt noch The Molasses Flood haben die genannten Multiplayer- oder Free2Play-Pläne offiziell bestätigt.

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Aktuell handelt es sich um Hinweise und Spekulationen, die aus verschiedenen Berichten hervorgegangen sind. Welche Funktionen letztlich tatsächlich im fertigen Spiel landen, ist daher noch völlig offen.

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